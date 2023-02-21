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追思二二八事件 北加州台灣同鄉會2/25放電影

記者江碩涵／灣區報導
北加州台灣同鄉聯合會將於2月25日下午1至4時在「灣區台灣基督教會」放映紀錄片「野番茄」。（受訪者提供）
北加州台灣同鄉聯合會將於2月25日下午1至4時在「灣區台灣基督教會」放映紀錄片「野番茄」。（受訪者提供）

加州台灣同鄉聯合會將於2月25日（周六）下午1至4時在聖利安曲（San Leandro）「灣區台灣基督教會」放映入選釜山影展超廣角紀錄片競賽的紀錄片「野番茄」，並藉此活動來追思二二八事件

北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦表示，1947年二二八事件是台灣現代史上最重要的事件之一，當時整個世代的菁英在這個事件中被消失，緊接著台灣實施長達38年的戒嚴，數萬民眾在白色恐怖時期死亡、失蹤或被監禁，台灣社會因此而草木皆兵、動盪不安，台灣的家庭因而支離破碎、傷痛度日。

他說，聯合會每年舉辦二二八事件追思活動，是因為大家需要記取歷史教訓，一起共同捍衛自由民主人權的價值，讓類似二二八事件這種國家公權力使用不當、侵害人權的事件不要再發生，並避免自由民主人權價值的倒退。

張正邦表示，往年北加州台灣同鄉聯合會多以音樂會及講座的方式，與灣區鄉親們一起面對二二八事件的傷痛，並要求台灣政府加速轉型正義，今年改變方式，特別與長年在灣區推薦台灣紀錄片的「雙向影藝會社」一起以播放歷史紀錄片「野番茄」作為活動項目，導演廖克發也特別預錄影片開場介紹這個紀錄片是以高雄為中心，訪問紀錄台籍日本兵、二二八事件的雄中自衛隊成員以及二二八受難者遺族等，讓觀眾感受禁錮年代下遭逢劫難的生命經歷。

本片設有英文字幕，放映後將與導演連線做簡短問答，入場票價為五元，有意參加者請寫信至[email protected]

二二八事件 加州 灣區

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