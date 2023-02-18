聖荷西小企業欠房租 3月1日申請

聖荷西向合資格小企業提供最高1萬5000元的疫情欠租補助金。（記者葛歆睿／攝影)

因疫情 拖欠房東租金 、且符合資格的聖荷西 小企業可以從3月1日起申請租金減免，補助金的最終發放將以抽籤方式決定。

聖荷西市已撥出275萬元聯邦「美國救援方案法（American Rescue Plan Act）」資金，向小企業提供多達400筆最高1萬5000元的補助金，用於償還因新冠肺炎疫情而拖欠業主的的租金。

申請者必須擁有至少51%的企業股份，滿足所有計畫和聯邦要求，並提供所需文件。家庭企業、特許經營權、非營利組織和宗教組織不在此次的受資助範圍呢。

企業需滿足以下條件才有資格遞交申請：

∙ 2020年3月24日之前開始營業

∙ 截至2022年12月9日必須處於經營狀態

∙ 位於聖荷西的商業建築內

∙ 擁有10名或以下全職員工

∙ 拖欠60天或更長時間的租金，才有資格獲得補助資格。

∙ 年度總收入低於300萬元（需要提供2020年或2021年的IRS納稅申報表）

代表聖荷西市管理補助金計畫的小企業發展中心（Small Business Development Center，SBDC）表示，租金減免補助金的申請門戶將一直開放，直到資金用完。

根據SBDC的說法，該計畫不是先到先得。申請流程結束後，符合所有資格要求且文件齊全的申請人將被放入申請池中，通過抽籤方式隨機選出獲得補助金的人。而被選中者的房東需要確認了其相關陳述並代表其接受付款，未付租金補助最高可達1萬5000元。

有意者可以訪問 www.accesssbdc.org/sjrr22/進行申請。