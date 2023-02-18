Google首位房東 YouTube執行長離職

擔任YouTube執行長九年的沃伊斯基16日宣布將離職。（美聯社）

在Google 創立過程中扮演重要角色、並擔任其高層主管多年的沃伊斯基（Susan Wojcicki）16日宣布，將辭去YouTube 執行長一職。

沃伊斯基16日在發給員工的一封電子郵件中表示，現年54歲的她將離開YouTube，未來會把重心放在家庭、健康和她熱衷的個人計畫上，但未詳細說明計畫內容。據了解，多年來與沃伊斯基合作密切的莫漢（Neal Mohan）將接替她成為YouTube的新執行長。沃伊斯基擔任YouTube執行長已九年。

沃伊斯基是在男性主導的科技行業中最受人尊敬的女性高層主管之一，但人們不會忘記，她也是Google的第一位房東 。

在Google創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）1998年用他們的搜尋引擎創業後，沃伊斯基以每月1700元的房租，把她位於蒙洛公園市（Menlo Park）住家的車庫租給他們作為辦公室。

當時只有25歲的佩吉和布林，在沃伊斯基的車庫花了五個月的時間改善他們的搜尋引擎，然後把公司搬到一個較正式的辦公室，後來又說服他們的前房東到公司來工作。

沃伊斯基在她的離職公告中寫道：「這是我一生中最好的決定之一。」

2006年，Google買下沃伊斯基的住家，作為Google起源的紀念碑。在沃伊斯基的職業生涯中，布林2007年與沃伊斯基的的姊姊安（Anne）結婚，但兩人已於2015年離婚。

Google 2006年以16億5000萬元天價收購YouTube，曾遭到嘲笑，但事實證明，這是一筆划算的交易。除了成為吸引數十億觀眾的文化現象外，YouTube在財務上也獲得成功，去年的廣告總收入高達290億元，2017年還只有80億元。

不過，YouTube去年下半年的廣告收入比前一年同期減少了5%，這是自母公司Alphabet開始公布YouTube財務以來首次出現長時間低迷。分析師擔心，YouTube今年的收入會持續下滑。