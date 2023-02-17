華協中心春宴 慶祝社區團結多元

圖為出席慶會的來賓代表。（記者李怡／攝影）

華協中心（CCDC）16日在舊金山華埠 舉辦春宴，辭舊迎新共同迎接新的一年，並與住客與合作夥伴慶祝社區的多元化。舊金山市大部分市議員、民選官員、社區領袖及500多名華埠長者家庭共同出席慶祝。這是自疫情以來華協舉辦的第二次大型聚會，同時也為了慶祝華協旗下管理36棟可負擔房屋，有約5000位住客。

舊金山市府官員向華協中心頒發賀狀。（記者李怡／攝影）

華協中心行政主任楊重賢表示，在新的一年希望華協繼續服務好低收入 家庭和長者。華埠有很多這類需要翻新的公寓大樓。為了繼續保護居民家園，華協促請市府即社會各界一起出力，保留更多租金合理的可負擔房屋。華協中心在過去46年裡，一向秉承保留及興建更多可負擔房屋的宗旨，保護低收入家庭，讓華埠繼續成為新移民及華裔的落腳地。

楊重賢說，在市府的幫助下，預計在今年有望重建亞洲大酒店，並將其樓上200房間作為可負擔性住房提供給長者，樓下設大型宴會廳。他指出，宴會廳對於亞裔社區很重要，因為中華文化很重要的一部分是聚會和慶祝。

舊金山市長布里德向華協中心頒發賀狀。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德出席慶會，並感謝華協中心對社區的服務，指出華協起到了團結其他族裔社區的橋樑作用。舊金山定出8年內實現建設8萬2000套新住房的目標，未來需要華協中心助力社區完成建設目標。

舊金山市議會議長佩斯金說，舊金山華埠與其他社區相比，比較擁擠。但在疫情期間，即使居住密度很大的散房家庭也都得到了很大程度的關照。這離不開華協中心一直以來的努力和對社區的服務，使得華埠社區平穩度過疫情最嚴重的時期。他祝賀華協的出色工作，期待在未來繼續緊密合作。

舊金山市議員與警局代表出席慶會。（記者李怡／攝影）

市府律師邱信福與現場六位市議員、警察局副局長拉薩等共同感謝華協中心為華埠社區居民做出的貢獻，並用粵語送上對在場各位來賓和長者的祝福。

出席來賓有舊金山市議員華頌善、安世輝、盧凱麗、殷嘉立、梅義加、孟達文。舊金山縣警局長宮本、舊金山估值官郭華健 、東華醫院行政總裁張建清、中華總會館及各僑社公所代表等共同出席慶會。