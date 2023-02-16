聖荷西空置建築 將改建室內射擊場
聖荷西市政府的檔案文件顯示，聖荷西一棟空置的建築內或將開設一個室內射擊場。提議者表示希望教育新的槍枝擁有者如何安全地操作和存放他們的槍枝，從而降低傷害。
根據城市規畫文件，這個項目將重建位於Bascom和Fruitdale大道拐角處的一棟建築，地址是902 S.Bascom，在聖他克拉拉谷醫療中心以南幾個街區，曾用於存放醫療工具。
提出該提案的是莫甘山野狼谷運動土（Coyote Valley Sporting Clays）綜合體的室外射擊場曼薩諾戰術（Manzano Tactical）的所有者兼執行長曼薩諾（Kyle Manzano）。
曼薩諾戰術射擊場在向城市規畫部門提交的初步文件中表示，打算將這處房產用作室內射擊場，教育新的槍枝擁有者如何安全地操作和存放他們的槍枝。
據房地產公司里奇商業（Ritchie Commercial）稱，該建築總面積為1萬4700平方呎，包括一個兩層辦公區和一個單層倉庫區。
開發新射擊場的項目將在倉庫區域增加牆壁以容納射擊場，並確保沒有子彈離開建築物。
此外這項提案還指出，這一項目將拆除一樓大堂區域的臨時牆壁，重新安置浴室，並擴大大樓拱頂的規模和安全性。 二樓預計將進行裝修。 前門的位置也將被移動。而射擊場的預計營業時間可能為上午10時至晚上10時。
曼薩諾戰術射擊場在初步提案中引用戴維斯加大(UC Davis)的一項研究報告表示，槍枝擁有率在加州呈上升趨勢。2018年加州有420萬成年人至少擁有一把槍枝。到2022年，加州估計有超過1100萬成年人至少擁有一把槍枝。
根據聖荷西市網站上發布的太平洋研究與評估協會（Pacific Institute for Research and Evaluation）2022年1月的一項研究，聖荷西估計有5萬到5萬5000戶家庭擁有槍枝，而擬議的射擊場將可能覆蓋聖荷西市區範圍內的重要目標客戶。這份報告還估計，槍枝在聖荷西造成約200人死亡或受傷。
曼薩諾戰術射擊場在初步提案中表示，開放這個設施可以通過教育促進槍枝安全，從而降低傷害。
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