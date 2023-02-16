聖荷西空置建築 將改建室內射擊場

聖荷西市政府的檔案文件顯示，902 S.Bascom的空置的建築內或將開設一個室內射擊場（截屏自谷歌地圖）

聖荷西 市政府的檔案文件顯示，聖荷西一棟空置的建築內或將開設一個室內射擊場。提議者表示希望教育 新的槍枝擁有者如何安全地操作和存放他們的槍枝，從而降低傷害。

根據城市規畫文件，這個項目將重建位於Bascom和Fruitdale大道拐角處的一棟建築，地址是902 S.Bascom，在聖他克拉拉谷醫療中心以南幾個街區，曾用於存放醫療工具。

提出該提案的是莫甘山野狼谷運動土（Coyote Valley Sporting Clays）綜合體的室外射擊場曼薩諾戰術（Manzano Tactical）的所有者兼執行長曼薩諾（Kyle Manzano）。

曼薩諾戰術射擊場在向城市規畫部門提交的初步文件中表示，打算將這處房產用作室內射擊場，教育新的槍枝擁有者如何安全地操作和存放他們的槍枝。

據房地產公司里奇商業（Ritchie Commercial）稱，該建築總面積為1萬4700平方呎，包括一個兩層辦公區和一個單層倉庫區。

開發新射擊場的項目將在倉庫區域增加牆壁以容納射擊場，並確保沒有子彈離開建築物。

此外這項提案還指出，這一項目將拆除一樓大堂區域的臨時牆壁，重新安置浴室，並擴大大樓拱頂的規模和安全性。 二樓預計將進行裝修。 前門的位置也將被移動。而射擊場的預計營業時間可能為上午10時至晚上10時。

曼薩諾戰術射擊場在初步提案中引用戴維斯加大(UC Davis)的一項研究報告表示，槍枝擁有率在加州 呈上升趨勢。2018年加州有420萬成年人至少擁有一把槍枝。到2022年，加州估計有超過1100萬成年人至少擁有一把槍枝。

根據聖荷西市網站上發布的太平洋研究與評估協會（Pacific Institute for Research and Evaluation）2022年1月的一項研究，聖荷西估計有5萬到5萬5000戶家庭擁有槍枝，而擬議的射擊場將可能覆蓋聖荷西市區範圍內的重要目標客戶。這份報告還估計，槍枝在聖荷西造成約200人死亡或受傷。