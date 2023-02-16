「告訴我」 亞裔女性庇護所防家暴
舊金山亞裔女性庇護所與亞裔藝術家、市政官員、交通局代表、社區領袖代表，15日在Powell街捷運站舉辦「告訴我」（let's talk about us）家庭暴力預防活動，以提醒市民對家庭暴力應有正確的認知、提升家庭和諧範圍，從而幫助暴力受害者擺脫困境。
亞裔女性庇護所（Asian Women's Shelter，AWS）執行主任浦蘭（Orchid Pusey）表示，當社區要求被尊重時，應該想到家庭成員中的長者、婦女、兒童有沒有受到基本的尊重。當教導孩子如何成功時，有沒有教導他們如何了解自己的感受，且不要用暴力來表達；當為大規模槍枝暴力事件哀悼時，不可否認對女性的歧視越發嚴重。為了社區的安全，增加家庭的安全和快樂，應防止暴力，改善未來。
本次「告訴我」家庭暴力預防活動，通過亞裔女性庇護所與亞裔藝術家Amanda Phingbodhipakkiya合作，掃描藝術畫作上的二維碼參與到AWS的網頁，在網站內說出自己的遭遇和困境，以獲得援助和支持。
浦蘭表示，目前庇護所內正在保護的受家庭暴力侵害的女性成員，來自不同的國家和族裔，甚至還有嬰兒。他們鼓勵更多受家庭暴力困擾的女性不要有移民身分和受教育背景的擔憂，勇敢站出來得到社區應有的保護。庇護所會提供再就業的教育培訓和一對一的心理輔導。
市府律師邱信福表示，亞裔女性庇護所多年來所做的社區工作不可忽視。尤其是近年來亞裔社區所面臨的暴力仇恨事件，疫情兩年間全國仇亞暴力事件發生1萬2000多起。且事件的發生不只是在私人環境中，還包括在公交等公共環境中，所以還有很多工作要做，要各部門去配合協調，將暴力事件的傷害降到最低。
邱信福向藝術家Amanda頒發榮譽證書。教育委員林謙悅、交通局委員會主任李正元、亞裔女性庇護所成員、以及多位社區活動人士出席活動。
遇到家庭或其他形式暴力侵害的市民，可登錄網站letstalkaboutus.org獲得幫助和支持。
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