「告訴我」 亞裔女性庇護所防家暴

出席活動成員合影。（記者李怡╱攝影）

舊金山亞裔 女性庇護 所與亞裔藝術家、市政官員、交通局代表、社區領袖代表，15日在Powell街捷運站舉辦「告訴我」（let's talk about us）家庭暴力預防活動，以提醒市民對家庭暴力應有正確的認知、提升家庭和諧範圍，從而幫助暴力受害者擺脫困境。

亞裔女性庇護所（Asian Women's Shelter，AWS）執行主任浦蘭（Orchid Pusey）表示，當社區要求被尊重時，應該想到家庭成員中的長者、婦女、兒童有沒有受到基本的尊重。當教導孩子如何成功時，有沒有教導他們如何了解自己的感受，且不要用暴力來表達；當為大規模槍枝暴力事件哀悼時，不可否認對女性的歧視越發嚴重。為了社區的安全，增加家庭的安全和快樂，應防止暴力，改善未來。

邱信福表示，防暴力工作還有很多需要去做。（記者李怡╱攝影）

本次「告訴我」家庭暴力預防活動，通過亞裔女性庇護所與亞裔藝術家Amanda Phingbodhipakkiya合作，掃描藝術畫作上的二維碼參與到AWS的網頁，在網站內說出自己的遭遇和困境，以獲得援助和支持。

浦蘭表示，目前庇護所內正在保護的受家庭暴力侵害的女性成員，來自不同的國家和族裔，甚至還有嬰兒。他們鼓勵更多受家庭暴力困擾的女性不要有移民身分和受教育 背景的擔憂，勇敢站出來得到社區應有的保護。庇護所會提供再就業的教育培訓和一對一的心理輔導。

市府律師邱信福表示，亞裔女性庇護所多年來所做的社區工作不可忽視。尤其是近年來亞裔社區所面臨的暴力仇恨事件，疫情兩年間全國仇亞暴力事件發生1萬2000多起。且事件的發生不只是在私人環境中，還包括在公交等公共環境中，所以還有很多工作要做，要各部門去配合協調，將暴力事件的傷害降到最低。

邱信福向藝術家Amanda頒發榮譽證書。教育委員林謙悅、交通局委員會主任李正元、亞裔女性庇護所成員、以及多位社區活動人士出席活動。