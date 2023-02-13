校聯會年會 新舊會長交接 並推廣台灣布袋戲

校聯會年會上，卸任團隊上拋畢業帽，象徵畢業。（記者李榮／攝影）

北加州 中國大專校友會聯合會11日晚間在密爾比達半島豪苑酒家舉辦年會，會中進行會長交接典禮，原任會長林秀春卸下重擔，由代表淡江大學的柯秀玫接下。今年年會則邀請現任台灣霹靂電視台副總經理黃文姬，及該台於第59屆金馬獎入圍並得獎的素還真電影團隊一行人，擔任年會「傳統藝術，創新經營」的主講人，同時也現場展示偶具的操作及介紹。

成立於1984年的北加 州中國大專校友會聯合會，當時由台灣大學、文化大學、成功大學、中原大學，以及政治大學等校共同發起成立。校聯會一直以來秉持著「關懷校友，溫馨學子」的理念，會員學校從第一年的19所發展到今天的36所，會員人數已近5萬人，是灣區 最大的華人社團之一。

林秀春指出，校聯會是以大專校友會為主軸的組織，他與團隊以關懷校友，溫馨學子的初心，舉辦今年的活動，也藉由復刻年輕時在校園的生活，喚醒青春的記憶。無論是仲夏傍晚的夜市美食、理事們演出的年代舞會、回味救國團營隊的勞工節親子露營，或者以及年會的霹靂布袋戲，都是希望校聯會校友能感受活力，並且再次創造回憶。

她也表示，今年校聯會承辦海外青年搭橋計畫，幫助在灣區念大學與研究所的留學生認識企業、熟識僑界，也希望能吸收新生代的校友加入。校聯會一直努力回饋校友與社區，透過前輩的幫忙與友好社團的幫襯、前會長的經驗傳承，以及外交單位的資源分享，不斷讓校聯會的成員與夥伴受惠良多。希望讓校聯會的大家能夠活力滿滿，校聯會的「少年仔」成為的標誌。

這次的主講人黃文姬畢業於台灣輔仁大學英國文學系，擔任過金馬獎策畫執行、有線電視節目營運管理、衛星電視台節目部經理等。操偶師廖嘉升是長期布袋戲迷，小時候在電視上看到布袋戲，一眼就愛上了布袋戲。另一位操偶師丁弼則來自布袋戲世家，父母均為電視布袋戲發源志業者。

駐舊金山經文處處長賴銘琪致詞時表示，布袋戲是許多台灣長大民眾的共同回憶，感謝校聯會邀請台灣霹靂電視台團隊到灣區，向僑社與主流推廣台灣的布袋戲文化。

新接任校聯會會長的柯秀玫則表示，感謝前任團隊的努力，未來將繼續秉持關懷校友，溫馨學子的宗旨服務社區。她也希望未來能持續找回校聯會的失聯成員，讓各校的校友回能愈來愈壯大，能有更多的年輕校友們加入，一起回饋社會服務社區。