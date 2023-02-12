FTX創辦人10月面臨8項指控審判 父母為辯護費努力籌錢

30歲的班克曼-佛萊德曾經是風光一時的億萬富翁，他將於10月面臨八項指控的審判。(美聯社)

加密貨幣「FTX」創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)與他的史丹福大學 教授父母，持續有相關報導出爐，他們一起承受在史大校園附近家中被軟禁的苦楚，周圍有24小時保全。根據作家柯漢(William D. Cohan)報導，班克曼-佛萊德與父親班克曼(Joseph Bankman)和母親芭芭拉(Barbara Fried)正拚命地想辦法為班克曼-佛萊德的昂貴法律辯護費用籌錢，因為手頭「緊張」(tight)甚至即將用完。

30歲的班克曼-佛萊德曾經是風光一時的億萬富翁，將於10月面臨八項指控的審判，罪名包括電匯詐欺 、共謀、洗錢、違反競選財務規定。檢察官 稱此為「美國史上最大的金融詐欺案之一」。

同時，班克曼已聘請白領刑事律師。一名與班克曼家庭親近人士告訴柯漢，班克曼-佛萊德的父親正忙得不可開交。原在史大任教的班克曼，這個學期暫離史丹福教職；母親芭芭拉則必須決定退休，儘管她可在未來持續教課。

路透報導指出，班克曼正與檢察官合作，但尚未知他提供哪些訊息。班克曼是稅法知名學者，並在矽谷初創業界享有盛名，他兒子於2017年設立對沖基金「Alameda Research」，他曾引介兒子給他在華府的關係人士。

柯漢透露，在FTX於11月初申請破產之前，班克曼向前白宮發言人、投資公司「SkyBridge Capital」創辦人史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)尋求協助，FTX與該公司有業務往來。史卡拉穆奇日前在瑞士達沃斯世界經濟論壇會議上透露，他與班克曼傅子曾關係密切，但他飛往FTX位在巴哈馬群島總部時，看見情況失控、已無能為力，並且感到被班克曼-佛萊德背叛。

消息人士告訴柯漢，即使受到如此責難，班克曼-佛萊德的父母支持兒子，並且「協助他解釋發生的事情」。他們的愛與支持包括耗盡「他們所有的錢」(all their money)，還買給他一隻牧羊犬，為了安全也為了陪伴，因為他很大程度地被朋友拋棄，整天關在家裡玩電遊、大量使用推特，並且在審判前積極研究聯邦電匯法規。

消息透露，班克曼-佛萊德的父母不僅僅是出於條件的愛而支持兒子，也相信他是清白。班克曼也是臨床心理學家，他承認兒子犯了錯誤，但認為發生在他身上的事情是「悲劇」(tragic)，因為他從未有意做錯任何事。消息人士稱，在這場法律與金融風暴中，班克曼父子維持「平靜」(serene)，表現出來的從容不迫程度，「幾乎讓人覺得詭異」(almost eerie)。

但在他們家圍牆外，一切都不平靜。根據彭博報導，律師本周在法庭文件指出，最近有汽車企圖衝破門外的金屬路障，侵入者告訴班克曼夫婦雇用的保全人員：「不能將他們拒之門外。」