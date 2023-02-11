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有危險物？灣區3捷運站緊急關閉

編譯組／德利市10日電
德利市危險品隱患，半島三個捷運站關閉。（取自推特）
德利市危險品隱患，半島三個捷運站關閉。（取自推特）

灣區捷運BART應德利市（Daly City）警方的要求，周五（10日）關閉三個車站，給在半島地區通勤的乘客平添諸多不便，往返舊金山國際機場的大部分服務也被中斷。

德利市警方說，這與一起危險材料事件有關，但沒有公布進一步的細節。警方關閉John Daly大道和Junipero Serra大道的整個十字路口，德利市BART車站位於John Daly大道500號街區。

BART先在上午10時左右關閉Balboa Park、Daly City和Colma三個站。上午11時25分，他們開放Balboa Park站。官員說，其他兩個車站在中午時分被繼續關閉。

紅線服務是從列治文（Richmond）到聖利安住（San Leandro）的Bay Fair站；綠線服務則從聖荷西的Berryesa站到屋崙的MacArthur站。

分別來自都布林（Dublin）和安蒂奧克（Antioch）往市區方向運行的藍線和黃線，都在舊金山的Balboa Park 被掉頭。據該機構稱，從密爾布瑞（Millbrae）到機場的服務仍是雙向的。

加州火車公司CalTrain在Embarcadero的T或N列車，提供在密爾布瑞和舊金山市中心之間CalTrain車站的火車服務。

舊金山 機場 加州

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