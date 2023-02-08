舊金山新政 8年擬建8.2萬套住宅 常規情況需25年

布里德表示，希望各部門加強合作，掃清全民住房開發建設的障礙。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長辦公室7日宣布，舊金山全民住房計畫（Housing for All ）已獲得州政府的批准。在未來8年內，舊金山將按計畫建設8萬2000套住宅。其中約4萬7000個可負擔住房單元和3萬5000個市場價單元。建造八萬餘套住房，常規情況下在舊金山需要25年的時間；預計這項計畫的建房速度將打破歷史紀錄。

為了保證計畫在八年內實施，布里德發布行政指令，包括三個重點領域，為住房要素的實施建立問責制和監督、要求行政部門採取行動、制定初步立法行動和時間表。同時規定多項措施，包括行政措施上的加快審批流程；讓市府各部門加強合作；剷除不必要的規章制度，例如消除辦公室到住宅房屋資質的轉換；找出新的融資方法啟動建造項目；把控好工程建設的時間線；對特定類型住房開發項目酌情減少審查等，以保障全民住房計畫按時全力實施。

布里德表示，要將25年完成的建房速度在8年內完成。需要社區的意見幫助而不是阻礙。面對舊金山的毒品 、無家者和住房危機，人們都想要一個解決方案，但是又沒有人希望在自己的社區內建造可負擔性住房或是收容所。接下來市府會聽取社區建設性的意見，不排除會逮捕毒販和強迫無家者去收容所。為解決住房危機，市府也必須轉變觀念，保障這個城市的工人、老人和家庭有住房，並讓舊金山成為全國住房模範城市。

加州 參議員威善高表示，贊同布里德制定這項迫切需要的全民住房計畫行政指令。這將開始扭轉數十年來，舊金山住房短缺但又無所作為的局面。

舊金山第六區市議員麥德誠表示，舊金山需要迅速採取行動，改變批准和建造住房的方式。「我們一直忽視在舊金山生活和工作的居民對於住房的需求，這導致城市面臨最大的住房危機挑戰。市長的行政指令，為需要做的事情設定了方向。期待著與市長、市政府工作人員和同事們合作，通過必要的法律，讓舊金山在住房問題上朝著正確的方向前進」。