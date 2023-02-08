英國首相憶求婚：住不起半月灣酒店

英國首相蘇納克表示，當年向妻子求婚時，住不起半月灣一家「豪華飯店」（Getty Images）

擁有史丹福大學 企業管理碩士學位的蘇納克（Rishi Sunak）是英國 現任首相，也是英國最富有的公民之一。他最近接受媒體訪問時談到為何選擇在灣區半月灣 （Half Moon Bay）海邊向妻子求婚，表現得有些害羞。

42歲的蘇納克在接受TalkTV訪問時，把這躺半月灣求婚之旅形容為一次揮霍，因為他們入住了一家豪華酒店。蘇納克表示，他和妻子莫提（Akshata Murty）在2000年代中期還是史丹福大學企管研究所的學生，負擔不起入住這家豪華酒店。

蘇納克說：「我們在一個叫做半月灣的地方訂婚，這是一個我們在美國求學時一起讀書的地方，我們經常到這裡散步，看著一家我們住不起的漂亮高級酒店。那天，我們沿著懸崖散步，到了只剩我們兩個人時，我向她求婚。然後，我給了她一個驚喜，我們入住了這家酒店。」

據了解，這家酒店應該是麗思卡爾頓（Ritz-Carlton），當時客房每晚房價750元起跳。

外界對蘇納克表示負擔不起入住麗思卡爾頓的說法感到好奇。蘇納克在2004年進入史丹福大學攻讀企管碩士之前，是高薪的高盛（Goldman Sachs）對沖基金經理，妻子莫提則是印度億萬富翁之女，兩人的背景讓他們不只是單純的史丹福大學研究生。照理說，他們想在這家「豪華酒店」度過周末應該負擔得起。

有人認為，蘇納克可能想淡化他住得起麗思卡爾頓的能力，因為他在採訪的另一部分也盡量避免提及自己是否是億萬富翁。

根據英國泰晤士報（Times UK）的報導，蘇納克和莫提的財富約為8億3000萬美元，這對蘇納克來說是個政治敏感話題，他一直因為個人財富被認為與選民脫節而深感困擾，尤其是在英國一般民眾處於生活成本危機中的此時。