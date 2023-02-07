預算、人手增加 聖荷西警出動卻更慢

聖荷西警方去年回應第一優先報警電話的平均時長是7.3分鐘，比一年前增加了0.2分鐘。（Getty Images）

儘管預算 和人手有所增加，但聖荷西 警方回應報警電話的時間卻變長了。

與去年相比，聖荷西警察 局今年增加了30名警員，預算增加了近2000萬元，但仍然無法及時應對突發事件。根據統計，聖荷西居民報警尋求幫助時，等待時間比以往任何時候都長，等候時間自2018年以來一直在增加。

根據規定，警方必須在6分鐘內回應第一優先報警電話—即對生命構成威脅或財產損失的重大威脅情況。聖荷西警方去年平均回應時間為7.3分鐘，比前一年又增加了0.2分鐘，而北聖荷西等地區，警方平均需要大約9分鐘才能回應優先報警電話。

第二優先報警電話，包括涉及人身傷害或財產損失，且嫌疑人仍在該地區的情況，警察平均需要近24分鐘才能趕到現場，而目標是11分鐘。根據城市數據顯示，回應時間比去年長了大約2分鐘。

聖荷西警察協會發言人薩高（Tom Saggau）將回應時間緩慢歸咎於人員短缺。在美國所有主要城市中，聖荷西警察局規模是最小之一，聖荷西擁有超過100萬個居民，1153名宣誓就職的警察，最近預算增加新增了20個職位。相較之下舊金山有2100名警察，服務87萬5000名居民。

薩高還將回應時間緩慢歸因於報警電話激增。在2020至2021財政年度，聖荷西警方回應了120萬個報警電話，其中有61萬1100個緊急電話，去年接到了130萬個報警電話，其中有64萬6462個緊急電話。儘管今年街上的警員有所增加，但接聽緊急電話的人卻變少了。根據城市統計數據，去年有106名警察調度員接聽電話，低於前一年的123個。

此外，2021年聖荷西暴力犯罪比上一年增加了2%。薩高指出警員因為要回應無家可歸者或與精神疾病有關的投訴等，而無法及時處理緊急情況。

聖荷西警察局長馬塔（Anthony Mata）本周表示，首要任務是僱用更多警官，與此同時，正在尋求透過更好地分配資源並使用技術來簡化工作，包括使用自動車牌辨識器、擴大槍擊檢測程序和用直升機來監視犯罪活動。

聖他克拉拉縣去年開通988熱線，直接由心理健康專家回應，但並未按計畫運作。由於心理健康專家短缺，警方仍在回應一些電話。

警察工會在2021年要求聖荷西市停止派遣警員處理19種類型的報警電話，包括噪音投訴、非犯罪福利檢查、廢棄車輛報告等。

薩高表示，支持工會的訴求，但補充說明必須明確定義誰會對這些事情做出回應，並且必須在運作中完成相關架構的建立。