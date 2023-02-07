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暴風雨受災戶 3.16前申請有望獲補償

記者李怡／舊金山報導
聯邦參議員帕迪拉呼籲民眾即時提交自然災害房屋受損申請。（記者李怡／截圖）
聯邦參議員帕迪拉呼籲民眾即時提交自然災害房屋受損申請。（記者李怡／截圖）

加州聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）與加州保險專員羅拉（Ricardo Lara），6日共同主持線上會議，討論加州居民從近期的暴風雨自然災害中恢復，可獲得哪些來自州和聯邦政府的支持資源。

會議中，聯邦緊急事務管理局（FEMA）和小型企業管理局（SBA）的代表強調，目前可透過聯邦機構獲得恢復和援助，可登錄https://www.padilla.senate.gov/與insurance.ca.gov網站，了解賠償與補償訊息。

聯邦緊急事務管理局表示，3月16日前提交房屋受損訊息，可有機會獲得賠償，且只會調查房屋情況，不會調查屋主的移民狀態訊息，請每位加州居民都可放心地申請。如果居民房屋受到自然災害的損害，承包商州許可委員會可敦促房主在遭受風暴破壞後，雇用獲得許可的承包商來修復房屋，且可獲得稅收減免等政策。

帕迪拉說，加州人面臨無情的暴風雨、洪水和山體滑坡，災難使22人喪生，全州社區的基礎設施和財產也遭到不同程度的破壞。他說，對於加州人來說，重要的是需要知道在風暴過後，他們可以獲得哪些支持資源，會繼續爭取增加聯邦支持，以幫助社區應對未來的極端天氣和自然災害。

羅拉表示，從自然災害中恢復是一項馬拉松式長期而艱鉅的任務，而不是短跑，如已經購買房屋保險的民眾，首先要好好分析讀懂保險索賠條例。

加州 保險 風暴

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