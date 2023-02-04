聖荷西新一屆市議會 女性減少但族裔更多元化

聖荷西新一屆議會召開會議。（記者葛歆睿／攝影）

隨著聖荷西 新任命的2名市議員宣示就職，議會11個席位現已滿員，其中有6張新面孔。議會選區的重新畫分，聖荷西市不斷變化的人口結構，加上全市可負擔住房持續短缺、遊民、預算赤字問題，以及短短兩年內進行了五次議會選舉，外加一次市長選舉，給市府帶來了各種不確定。總體來說這一屆市議會有以下幾個特點：女性議員較少，種族更加多樣，議員相對有經驗。

與之前有五位女性議員相比，新一屆的市議會中女性較少，只有三人，分別是副市長吳美花（Rosemary Kamei）、市議員戴維斯（Dev Davis）和佛利（Pam Foley）。

這一屆議會更能反映聖荷西的種族多樣性。根據2020年人口普查報告，白人約占聖荷西全部人口的38%、亞太裔占38%，拉丁裔占31%。本屆議會中有四名白人、四名拉丁裔和三名亞裔。相比之下，上屆議會有三名白人、三名拉丁裔和一名非裔。

佛利、奧爾蒂斯（Peter Ortiz）和科恩（David Cohen）是前當地學校董事會校董，另外托雷斯（Omar Torres）則是聖荷西長青社區學院區的前校董。

前城市消防隊長多恩(（Bien Doan）是新議會成員；去年秋天，前市警官裴拉瑞斯 (Raul Peralez) 任期屆滿。

六名議員得到了南灣勞工委員會（AFL-CIO）的支持或資助，而AFL-CIO正是支持兩屆市長候選人查維斯（Cindy Chavez）陣營的中堅力量。後者不排除在2024年再次與馬漢進行市長之爭。

30年來，首次有兩名議員由議會投票 任命，而不是通過公開投票選出。坎德拉（Domingo Candelas）在1月24日的第三輪投票中以7-2的票數獲勝，巴特拉（Arjun Batra）在1月26日的第三輪投票中，以6-3的票數獲勝。

除了市長馬漢，新一屆的聖荷西市議會包括以下成員：

吳美花代表西聖荷西第1區。她在2022年6月的初選中贏得了超過65%的選票直接當選。 她曾是山景城的市長和副市長，她的女兒艾倫也成功連任，開啟在山景城市議會的第二個任期。

希門尼斯（Sergio Jimenez）代表南聖荷西的第2區。他是前勞工組織者和市教育 委員會董事，於2016年首次當選，將於2024年任期屆滿。

托雷斯（Omar Torres）代表聖荷西市中心的第3區。他於去年11月當選，是聖荷西長青社區學院區的前董事。

科恩（David Cohen）代表北聖荷西的第4區。他是畢業於加州大學伯克利分校的工程博士，曾任 Berryessa聯合學區校董14年。

奧爾蒂斯（Peter Ortiz）代表東聖荷西的第5區。他以前是社區組織者，曾任聖他克拉拉縣教育委員會成員。

戴維斯（Dev Davis）代表聖荷西市中心以西的第6區，將於2024年任期屆滿。她擁有公共政策碩士學位。她在去年6月的市長初選中落敗。

多恩（Bien Doan）代表聖荷西中南部的第7區，他是前城市消防隊長，在去年11月擊敗了時任第7區議員埃斯帕扎(Maya Esparza)。

坎德拉（Domingo Candelas）代表聖荷西東南部的第8區。畢業於聖荷西州立大學，擁有兩個碩士學位，曾是史丹福大學地方政府事務主任，和前州參議員吉姆比爾（Jim Beall）的助理。

福利（Pam Foley）代表聖荷西西南部的第9區。 她在2022年的第二個任期中無人反對，並且是前聖荷西教育委員會的受託人。

巴特拉（Arjun Batra）代表第10區。他是自從已經成為州眾議員的卡拉（Ash Kalra）以來，議會中第一位印度裔。 Batra是一名工程師，曾在英特爾和IBM擔任經理。