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浙江商會迎春晚宴 期許美中友好

記者葛歆睿／南灣報導
美國浙江商會舉行2023新春聯歡晚宴。（記者葛歆睿／攝影）
美國浙江商會舉行2023新春聯歡晚宴。（記者葛歆睿／攝影）

美國浙江商會日前舉行2023年會暨新春聯歡晚宴。中華人民共和國駐舊金山總領事張建敏、參贊鄔沛民、薩拉度加市副市長趙嬿（Yan Zhao）、巴洛阿圖市副市長斯通（Greer Stone）、著名企業家陳天橋、中國友誼獎獲得者史丹福大學教授羅斯高（Scott Rozelle）、君合創始人肖微律師、著名芭蕾舞演員譚元元等出席。

「遙遙太平洋，不淡思鄉情，任他風雨狂，浙商一家親。」現任會長鄭君飛指出，美國浙江商會成立8年以來，在前任會長張再齡、前任會長余國良、和所有董事及會員的努力下，組織了一系列中美民間交流活動。

鄭君飛呼籲浙商傳承發揚「浙商精神」，即勤奮務實的創業精神、勇於開拓的開放精神、敢於自我糾正的包容精神、捕捉私藏優勢的思辨精神以及恪守承諾的誠心精神。

張建敏表示，隨著中國防疫政策放鬆和取消回國隔離，希望中美交流可以回到疫情前的狀態，他稱儘管中美關係正面臨前所未有的挑戰，但從來沒有喪失過信心，因為「中美友好是大家共同的心願，互利合作是大家共同的期待。」

趙嬿和斯通致詞，肯定美國浙江商會對矽谷地區的貢獻與作用，並分別代表薩拉度加市和巴洛阿圖市，向商會會員送上春節祝福。有商會會員自發準備了脫口秀和舞蹈表演，為晚宴助興。

史丹福大學 疫情 矽谷

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