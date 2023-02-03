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推特被要求改建築許可證 總部或能設床位

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舊金山告訴推特更改建築許可證總部就能設置臥室。（舊金山樓宇檢查局提供）
舊金山告訴推特更改建築許可證總部就能設置臥室。（舊金山樓宇檢查局提供）

舊金山建築官員周二（1月31日）要求推特（Twitter）的建築承包商修改建築許可證，以便在該公司總部內保留床位，這表明市政府有可能批准推特員工在市中心的辦公室睡覺。

樓宇檢查局（Department of Building Inspection）向承包商Hathaway Dinwiddie發出更正通知，要求將其會議室在平面圖中正確標明為睡眠區。若不照辦，位於市場街1355號大樓的房間必須在15天內恢復到原來的辦公用途。

上個月，官員們在這家科技公司的八樓和九樓會議室裏發現了兩張床，此前富比士雜誌（Forbes）報道稱，在馬斯克（Elon Musk）接管公司後，員工們在辦公室裏長時間工作，引發了一場調查。多名讀過該報導的人向市政府投訴，稱這些房間被非法改建。馬斯克和推特也因在其他辦公地點不付租金而被房東起訴。

12月，在建築部門表示正在調查該公司後，馬斯克對舊金山市和市長布里德（London Breed）進行了抨擊，稱舊金山市對為疲憊的員工提供床位的公司橫加攻擊，卻不去保證孩子們免受芬太尼的傷害，在優先事項上失之偏頗。

馬斯克的批評者對該市的調查表示歡呼，但也有人質疑官員們為何關注在辦公室睡覺的員工，這是許多科技初創公司的常見做法。建築檢查部此前表示，它對所有投訴都進行了調查，如果有人在裡面睡覺，就必須遵守有關生命安全的建築法規。

市政府在上周發給該公司備案建築師的一封信中認為，推特的臥室 「配備了完整的生命安全系統，包括自動噴水滅火器和火災報警器。

一位市政府官員證實，舊金山一般允許人們在有適當許可的情況下在辦公室睡覺，而推特對臥室的使用並不與分區法衝突。

舊金山規畫局辦公室主任塞德（Dan Sider）說：「該建築並沒有不符合規畫法，也沒有不符合典型辦公用途的許可規定。我們在現代辦公室裝修中經常看到安靜的房間、休息空間、睡眠艙和類似的東西，而這似乎與之同出一轍」。

但是，偶爾的小憩與擁有全職住宅是不同的，全職住宅需要有光線和空氣，並且要繳納與商業建築不同的費用。把整棟辦公樓改造成住宅單位是一個非常不同的過程，要經過多年的審批。

舊金山 推特 馬斯克

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