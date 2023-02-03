已上任一個月 馬漢正式就職聖荷西市長

聖荷西市長馬漢在妻子與孩子的陪同下宣誓就職。（記者葛歆睿／攝影）

已經上任一個月的聖荷西 市長馬漢（Matt Mahan）日昨正式宣誓就職，強調要回歸基本，以顧客服務的思維模式，服務聖荷西居民，讓聖荷西重新成為全國最安全的大城市。

在去年11月的中期選舉中，馬漢擊敗對手查維茲（Cindy Chavaz），成為聖荷西市第66任市長。馬漢在家人的陪同下，2月1日在聖荷西表演藝術中心正式宣誓就職。

聯邦參議員帕迪利亞（Alex Padilla）、聖荷西城市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）、警察 局長馬塔(Anthony Mata)、消防局長薩皮恩(Robert Sapien)等其他市府部門官員，以及上千名群眾出席了馬漢的就職典禮，現場幾乎座無虛席。

馬漢的就職典禮由他的妻子Saliva Mahan主持，非營利機構聖荷西爵士樂（San Jose Jazz）獻上開場表演，來自St.Timothy‘s Christian Preshool的小朋友宣讀效忠誓言。北美原住民代表、佛教代表、和基督教代表以各自的宗教形式為新市長祈福。聖荷西州立大學越南裔學生Victory Mcdowell領唱國歌後，馬漢在妻子和兩個孩子的陪同下宣誓，移民社區領袖赫迪亞（Eva Herdia）監誓。

在開始就職演講前，馬漢提到上個月加州 的四起大規模槍擊、以及在孟菲斯一非裔男子遭警毆打致死的悲劇，稱美國距離實現讓每一個人得到正義、結束暴力的循環的承諾，還有很長的一段路要走，並帶領現場觀眾為逝者哀悼。

馬漢的就職演講內容圍繞著兩個字「基本」。他分享了自己已故父親在做郵遞員時，因為把送信這件看似很小的事盡可能做到最好，而得到居民的愛戴。「我的父親教我，郵遞員總會將信送達，我相信政府也應該如此。」

他指出，聖荷西需要回歸到最基本的服務，如公共安全、清理街道、可負擔房屋。在公共安全方面，馬漢指出需要及早關注、干預那些反覆犯案者，讓他們為所作所為負責的同時，也要確保他們有機會走上正軌。在

清理街道方面，馬漢表示，今年已經計畫了一系列社區志願活動，並會擴大過去被證明有效的項目。在可負擔房屋方面，馬漢表示，雖然提供永久的可負擔住房仍是終極目標，但考慮時間和金錢成本過高，而為街上的流民解決住所又刻不容緩，所以代替方案便是在政府的公共土地上，搭建造價低廉活動房屋，安置遊民。馬漢稱會在兩年內實現建造一千個臨時居所的目標。

馬漢還提出在為居民服務時，要有「客戶服務」的思維模式，表示聖荷西將優化市府的311 App，方便市民反應問題並跟蹤結果，還會提供一個平台，讓市民可以了解市府每項工作的具體進程。