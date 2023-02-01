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馬斯克推文 專家估投資人損失百億

編譯組／舊金山1月31日電
檢方深究馬斯克推文對投資人造成的巨大損失。（美聯社）
檢方深究馬斯克推文對投資人造成的巨大損失。（美聯社）

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)推文欺騙案集體訴訟案1月31日陪審團繼續聽審。控方傳喚專家估計，馬斯克2018年發布推文，宣稱私人買斷上市公司特斯拉，造成投資人數十億元損失。

集體訴訟案原告為特斯拉持股人，代表原告的控方律師聘請財金專家，向陪審團分析原告因馬斯克收購特斯拉推文所蒙受的財務損失。馬斯克案已開庭聽審三周，九名陪審團員過去三周聽取控、辯雙方證辭。主審法官鄭一芳(Edward Chen)預定將於周五將全案交予陪審團進行最後裁決。

陪審團首先將裁決馬斯克2018年8月7日所發布的兩條推文是否誤導特斯拉持股人。如陪審團裁決馬斯克蓄意誤導，將進一步估計馬斯克與特斯拉所需繳付賠償金額，估算賠償金額的難度非常高。

馬斯克過去已因這兩條推文案，與證券監管單位達成協議。根據雙方協議內容，馬斯克可以不認罪的情況下，繳付證券監管單位4000萬元和解金。

兩名財金專家1月31日出庭提出賠償估算。經濟學家哈茲馬克(Michael Hartzmark)上證人台稱，原告特斯拉公司持股人於2018年8月因馬斯克所發推文所蒙受的損失為40億元至110億元。

另外一名控方律師所傳喚的證人為馬里蘭大學的財金學教授黑斯頓(Steven Heston)。他在法庭中使用精密的分析程式，分析馬斯克推文對特斯拉證券所造成的衝擊。當辯方質詢他上法庭領取的薪資時，黑斯頓稱，他代表控方上法庭作證，領到的薪資為30萬元至35萬元之間。

目前全案重心落在馬斯克2018年8月7日發布的推文，上稱「已取得」買斷特斯拉上市公司的資金。馬斯克發布這條推文後，立刻登機離去。且根據法庭證辭，馬斯克登機前，有人提醒他沙地阿拉伯公共投資基金投下20億元，購買5%特斯拉股票。

馬斯克買斷特斯拉推文傳出後，立刻議論紛紛，值此眾說紛紜之際，馬斯克再發送推文，稱隨時隨刻買斷特斯拉。

馬斯克在長達八個小時的自我辯護中，再三強調他總是顧及投資人權益，並堅信已取得沙烏地阿拉伯基金。然而當他發出「取得資金」推文後，沙烏地阿拉伯撤回投資金。

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