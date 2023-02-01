為平衡預 布里德令部門縮減開支 公共安全預算優先保留

布里德令各部門縮減下一財年財政預算。（記者李怡／攝影）

為了平衡舊金山 2023年度市府預算 ，市長布里德命令各部門在下一財政年度和下一年分別削減5%和8%的財政預算，但要保留關鍵政策優先，包括公共安全、減少無家者和促進經濟復甦。

舊金山在年初宣布預算赤字，為此市府各部門都在為削減預算做準備。根據最新數據， 支出增加和收入減少導致舊金山財政赤字達到7.28億元。市長辦公室已要求各部門削減支出，並為最壞的情況做好準備。

財政預算主要是因受到疫情 影響，商業和財產稅收入急遽下降。目前舊金山市中心的辦公樓空置率居高不下，預計今年峰值會達到29%，直到2026年才會有所下降到22.6%。市內商業地產價值的下降大幅影響房地產稅收，尤其是公寓房屋市場。舊金山估值官辦公室預計，公寓價格將在未來幾年持續下跌，預計2027年才會回升。

據市府提供的一份五年財政計畫草案稱，預計未來五個財政年度的赤字，將從每年2億元增加到12億元。同期，城市支出將增長14.3億元，會比本財年增長21%。

市長辦預算主任鄧寧 (Anna Duning) 在日前市議會上表示，未來預算情況可能會變得更糟，所以不得不回到個部門，從每個部門了解信息，進行調整。市府工作人員的工資和福利預計將增長4.91億元，全市運營成本將增長5.15億元，部門成本將增長2.15億元。