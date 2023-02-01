超越名宿張伯倫…勇士史上進球最多 柯瑞自謙：正在變老

​​柯瑞生涯進球數變成7222個，超越勇士名宿張伯倫的7216個，成為勇士隊史進球數最多的球員。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 1月底以128比120驚險戰勝試圖反撲的奧克荷馬雷霆，取得三連勝。柯瑞 20中12，砍下38分12助攻，他的生涯進球數變成7222個，超越勇士名宿張伯倫（Wilton Chamberlain）的7216個，成為勇士隊史進球數最多的球員。

柯瑞賽後打趣說，打破進球數紀錄，意味著自己正在變老，「我想每個打破塵封已久紀錄的人，都會有某種感覺，因為他們確信沒有人會去碰它；但絕對是有福的。」

柯瑞征戰多年，傳下多個歷史紀錄。目前拿到兩個例行賽MVP，其中一個是史上全票MVP；他還奪得4個總冠軍，1個總冠軍賽MVP，三分球進球數為3290個，為史上最多。他的場上出手次數（15222次），出場比賽（861次），三分球投籃數（7695次），助攻（5617次），抄截（1403次），罰球率（90.9%），以及總得分（2萬1105分），均為隊史最高。

柯瑞目前的總得分，排名NBA 歷史39位，在現役球員中排名第六。落後太陽後衛保羅279分。NBA歷史得分榜第37位是格里爾（Hal Greer），他得分2萬1586分。波士頓塞爾特人中鋒伯德總（Larry Bird）得分2萬1791分，排名歷史36位。