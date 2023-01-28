我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

史丹福學生坦承用ChatGPT寫作業

記者葛歆睿／南灣報導
史丹福大學學生承認在完成期末考試作業過程中使用「ChatGPT」。 （記者葛歆睿 / 攝影）
史丹福大學學生承認在完成期末考試作業過程中使用「ChatGPT」。 （記者葛歆睿 / 攝影）

根據史丹福日報（Stanford Daily）在史丹福學生中進行的一項匿名調查，很多人承認在完成期末考試作業的過程中使用人工智慧軟體「ChatGPT」。這個軟體可以根據提示模擬人類寫作生成文字，並在大型資料數據庫中找到相關圖像和視頻。

儘管ChatGPT的官方定義是一款進行對話式互動的聊天機器人（Chatbot），但卻被另作他用。一名不願透露姓名的中國留學生向記者承認，在完成作業時使用過ChatGPT「是從朋友那裡聽說以後開始用的，我感覺不少人在用，只不過沒有人說罷了，大家都心照不宣。」但他也強調，自己並不依賴ChatGPT，「我自己肯定是要思考的，用它主要是因為對自己的寫作不自信」

史丹福日報報導稱，管理人員知道ChatGTP在校園內的使用情況，並在調查評估學校的榮譽守則是否需要修改。報導還透露，史丹福大學的幾位教師已經因為預期學生會使用ChatGTP完成作業，而修改了他們的課程。

ChatGPT由總部位於舊金山的人工智能公司OpenAI於2022年11月推出，引發全國各地的學生和教育工作者思考：這種新形式的機器學習是有益還是有害？

據福布斯（Forbes）報導，ChatGPT可能對閱讀能力較低或母語不是英語的學生有益，其他人擔心潛在的剽竊和生成內容的準確性。事實上，這個廣受歡迎的人工智能軟體已經被美國多個學區被禁止，包括洛杉磯、紐約公立學校系統以及阿拉巴馬州和維吉尼亞州的學區。

但是，報導認為ㄝ這項技術不會消失。 微軟才剛宣布對OpenAI進行「多年、數十億元的投資」。而馬斯克（Elon Musk）也是OpenAI的共同創始人。OpenAI的其他產品包括圖像生成器DALL-E、電腦編程助手Codex和語音識別工具Whisper。

人工智能 學區 中國留學生

上一則

聖荷西2.47億兆彩中獎者 出面領獎

下一則

政府社區合作 聖他克拉拉縣助更生人就業

延伸閱讀

頂尖學區全新裝璜屋柏拉阿圖周六日Open House

頂尖學區全新裝璜屋柏拉阿圖周六日Open House
FBI瓦解駭客勒索集團 保護醫院、學區受害者 免付1.3億潛在贖金

FBI瓦解駭客勒索集團 保護醫院、學區受害者 免付1.3億潛在贖金
史丹福、哥大、賓大醫學院 也退出美新排名

史丹福、哥大、賓大醫學院 也退出美新排名
雷傑納隆科學獎2023學者榜／研究腸道微生物 楊方傑錄取史丹福

雷傑納隆科學獎2023學者榜／研究腸道微生物 楊方傑錄取史丹福
「美國人」「祖父」這些詞有害？ 史丹福惹毛大眾

「美國人」「祖父」這些詞有害？ 史丹福惹毛大眾

熱門新聞

房地產業人士認為，舊金山尚未自疫情中復甦，導致許多房東管理大樓無法產生足夠收入來償還債務款項。(Getty Images)

舊金山最大房東欠44.8億貸款 凸顯業主挑戰

2023-01-22 01:00
半月灣大規模槍擊案嫌犯趙春利。（美聯社）

半月灣槍擊案嫌犯首次出庭 檢方證實趙春利為中國公民

2023-01-25 17:35
槍擊發生後，洛杉磯警方加大亞裔社區的巡邏。（取自警方推特）

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與洛杉磯槍擊擦肩而過

2023-01-22 21:23
金山人語

在矽谷吃佛跳牆

2023-01-19 02:10
居民至半月灣市府旁廣場，悼念死者。（記者李榮／攝影）

半月灣大屠殺 確認五死者為華人

2023-01-25 16:46
半月灣23日下午發生槍擊案，共有7人死亡、1人重傷。(取自電視畫面)

半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

2023-01-26 23:59

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了