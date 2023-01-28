史丹福學生坦承用ChatGPT寫作業

史丹福大學學生承認在完成期末考試作業過程中使用「ChatGPT」。 （記者葛歆睿 / 攝影）

根據史丹福日報（Stanford Daily）在史丹福學生中進行的一項匿名調查，很多人承認在完成期末考試作業的過程中使用人工智慧軟體「ChatGPT」。這個軟體可以根據提示模擬人類寫作生成文字，並在大型資料數據庫中找到相關圖像和視頻。

儘管ChatGPT的官方定義是一款進行對話式互動的聊天機器人（Chatbot），但卻被另作他用。一名不願透露姓名的中國留學生 向記者承認，在完成作業時使用過ChatGPT「是從朋友那裡聽說以後開始用的，我感覺不少人在用，只不過沒有人說罷了，大家都心照不宣。」但他也強調，自己並不依賴ChatGPT，「我自己肯定是要思考的，用它主要是因為對自己的寫作不自信」

史丹福日報報導稱，管理人員知道ChatGTP在校園內的使用情況，並在調查評估學校的榮譽守則是否需要修改。報導還透露，史丹福大學的幾位教師已經因為預期學生會使用ChatGTP完成作業，而修改了他們的課程。

ChatGPT由總部位於舊金山的人工智能 公司OpenAI於2022年11月推出，引發全國各地的學生和教育工作者思考：這種新形式的機器學習是有益還是有害？

據福布斯（Forbes）報導，ChatGPT可能對閱讀能力較低或母語不是英語的學生有益，其他人擔心潛在的剽竊和生成內容的準確性。事實上，這個廣受歡迎的人工智能軟體已經被美國多個學區 被禁止，包括洛杉磯、紐約公立學校系統以及阿拉巴馬州和維吉尼亞州的學區。

但是，報導認為ㄝ這項技術不會消失。 微軟才剛宣布對OpenAI進行「多年、數十億元的投資」。而馬斯克（Elon Musk）也是OpenAI的共同創始人。OpenAI的其他產品包括圖像生成器DALL-E、電腦編程助手Codex和語音識別工具Whisper。