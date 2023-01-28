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聖荷西2.47億兆彩中獎者 出面領獎

編譯組／灣區電
聖荷西居民出面領取兆彩頭獎2億4700萬元。（美聯社）
聖荷西居民出面領取兆彩頭獎2億4700萬元。（美聯社）

加州彩券機構（California Lottery）稱，在10月份的兆彩獎中贏得2億4700萬元的聖荷西彩民，本周正式公開站出來了，他的執著帶來了今天的好運。

洛耶夫斯基（Edward Lojewski）告訴彩票官員，每個周五他都會先去吃早餐，見朋友，然後去位於Kooser路1413號的7-Eleven，為那個周末的勁球、兆彩和Super Lotto Plus各購買兩張彩券。

10月15日，這個每周一次的儀式成為了一項具有驚人回報的投資，洛耶夫斯基的生活被瞬間改變了。「我看了新聞，看到中獎的零售商，意識到那是我買彩票的地方」，洛耶夫斯基告訴彩券局。「當看到前兩個數字與我的相匹配時，我知道我贏了」。

洛耶夫斯基拒絕了任何其他媒體的采訪。那周的大獎是4億9400萬元，洛耶夫斯基帶回家稅前2億4700萬元，他與佛州的另一位玩家分享了獎金。

這家幸運商店的老板也僅僅因為出售中獎彩票就獲得了100萬元。洛耶夫斯基說，他計畫用他的獎金進行投資、照顧家庭並捐贈給慈善機構。

「我現在所處的人生階段不需要什麽玩物，已擁有我所需要的一切」，他說。「我已經結婚很長時間了，但每天都越來越愛我的妻子」！

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