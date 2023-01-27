金山灣區媽媽教室 2月3日推元宵燈籠DIY

康筱君希望能夠用最新的方法來幫助學生學習中文及中華文化傳承。 （金山灣區媽媽教室提供）

金山灣區 媽媽教室負責人高玉麗表示，適逢新春瑞兔頌吉祥、歡喜迎福過新年，媽媽教室將在元宵節規畫製作燈籠活動，內容包括配合節慶祈福、保庇平安萬年的元宵天燈、紅包紙兔、立體春飾及吉祥如意環製作，陪伴孩子DIY動手操作、促進家庭親子和樂，歡樂過個好新年，更讓孩子了解能乘載著夢想放天燈慶元宵，令人祈願「夢想成真」的傳統民俗活動的美麗意涵。

她表示，這次活動講員為康筱君，她在密爾必達高中教中文13年，目前已退休 ，也曾在奥隆社區大學教中文逾五年、西谷社區大學一年、薩拉托加高中逾一年，曾在博愛中文學校、國語文學校、慧智中文學校教過幼稚園班級、初級班、十年級等不同年級，資歷11年，希望能夠用最新的方法來幫助學生學習中文及中華文化傳承。

高玉麗表示，活動將用摺紙的方式製作天燈， 用紅包折紙兔並且做一個簡單的友誼如意環、吉祥結和剪立體春字。活動按照報名先後順序，目前所剩名額不多，有興趣的家長得把握機會在2月1日前報名，額滿為止，材料完全免費，報名參加者只需自備剪刀、黑簽字筆及一個紅包一個，若有打火機也可先準備。

活動：簡易 DIY精緻 「元宵祈福製天燈」 與「新春許願如意環」

講員：康筱君 女士

上課時間： 02/03/2023 (星期五) 10:00am - 12:00pm

上課地點：金山灣區華僑文教服務中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

詢問電話：408-252-7070