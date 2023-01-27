通過率100%…華語能力測驗頒獎 鼓舞考生更上層樓

本次通過TOCFL及CCCC的考生分別獲得台灣教育部與國家華語測驗推動工作委員會開立的證書，對考生未來前往台灣就學、就業都有幫助。（受訪者提供）

北加州中文學校聯合會與駐舊金山 台北經濟文化辦事處教育組1月14日假金山灣區 華僑文教服務中心舉辦華語文能力測驗（TOCFL）與兒童華語文能力測驗（CCCC）頒獎典禮，由駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪頒獎，現場有考生、家長、華語教師及中文學校校長到場觀禮。

本次TOCFL與CCCC於2022年11月6日舉行，共有109人報名、106人應考，到考率逾97%。其中TOCFL有36人應考，測驗通過率為84%；CCCC共70人應考，測驗通過率高達100%。

本次考試人數創歷年新高。賴銘琪致詞表示，學習華語能夠為自己和世界建立多一條連結，就算在美國生活也很有幫助，無論是拓展交友圈、還是在中餐廳點菜，華語都相當實用。

駐舊金山辦事處教育組組長周慧宜說，台灣目前有64所大學校院的華語中心可招收境外生，鼓勵考生到台灣參加華語班，應用所學、獲得進步。

通過CCCC茁壯級的考生王中芸表示，英文和中文都是世界上的重要語言，對於自己兩種語言都能說感到驕傲。另一位考生王中晴說，懂中文可以和媽媽一起追劇，又可以透過看劇學習中華文化，如果班上有新來的同學只懂中文、不懂英文，還可以幫助他們融入班級、交到新朋友、並且喜歡上學。通過萌芽級的考生楊捷羽表示，這次考試大致容易，有些地方有點難，下次要挑戰更高一級的考試。

本次通過TOCFL及CCCC的考生分別獲得台灣教育部 與國家華語測驗推動工作委員會開立的證書，對考生未來前往台灣就學、就業都有幫助。TOCFL能精準對應美國外語教學協會（ACTFL）和歐洲語文共同參考架構（CEFR）的等級，能夠有效評估華語學習者的學習成果，考生也可以用測驗成績申請台灣的華語文獎學金及台灣獎學金。