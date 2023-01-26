東灣春節團圓趴 介紹台灣文化

台裔第三代及主流社區，透過金山灣區僑教中心台灣文化導覽與僑社合作認識台灣文化。（僑教中心提供）

金山灣區 僑教中心台灣文化導覽與東灣台灣同鄉會、東灣台爸台媽粉絲團聯合於1月21日於東灣台美人文化會館合作舉辦「2023 農曆過年百家團圓趴」，向東灣地區主流社區、台美人第2代第3代分享台灣農曆新年年節文化，吸引當地主流社區民眾百餘人參與。

活動策畫人柯伊芳表示，藉由農曆過年、闔家團圓的日子，雖然大家在海外無法與太平洋另一端的親友團聚，希望舉辦「2023農曆過年百家團圓趴」，讓海外台美人的下一代，可以更加瞭解台灣過年習俗，同時也邀請當地主流社區民眾一起過年，讓主流社區民眾體驗台灣過年年節氣氛。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，農曆新年是台灣民眾闔家團圓的非常重要節日，藉由本次活動，希望與主流社區分享台灣年節文化。她也指出，希望結合海外僑胞力量，透過僑教中心台灣文化導覽，讓更多主流社區認識台灣文化，促進台美文化交流，感謝東灣台灣僑社與金山灣區僑教中心台灣文化導覽合作。

當天活動由東灣年輕世代規畫，內容包含好運兔兔來闖關文化體驗營，主辦單位安排十項文化體驗項目，包含寫春聯、包餃子 、擲杯、生肖配對、剪紙迎春、版畫月曆、折金兔紙藝等活動，讓參與主流社區民眾及第三代台裔子弟闖關，僑教中心更提供兔年燈籠及總統春聯等，鼓勵闖關成功的參與者。另外，主辦單位安排精彩才藝表演及團圓圍爐活動，讓與會者體驗台灣過年民俗文化，許多參與主流社區民眾也開心參與，共同瞭解台灣過年習俗，促進台美文化交流。