華人學生了解社會窗口 聖縣新美國人實習計畫開始申請

新美國人實習計畫開始接受第七期學員的申請。（聖縣移民關係辦公室提供）

北加州聖他克拉拉縣是美國科技與創新的中心，也是矽谷的中心地帶，每年都吸引著來自世界各地的新移民來此工作與生活。為幫助該群體順利扎根落地，走上生活的正軌，聖縣移民關係辦公室宣布，新美國人實習計畫 （New Americans Fellowship，簡稱NAF）開始接受第七期學員的申請。

該計畫面向特殊簽證 的居民，包括追夢人計畫（DACA）、U和T非移民簽證、犯罪受害者移民（VAWA）、臨時保護身份（TPS）、政治避難者以及難民。縣府在六到八月將提供為期十周的實習機會，實習結束後可獲得1萬元的津貼。申請截止日期為2月10日，詳情可前往www.sccoir.org/naf。

新美國人實習計畫開始接受第七期學員的申請。（聖縣移民關係辦公室提供）

第七期新美國人實習計畫預計招收15到20人，實習時間為2023年6月5日到8月11日。實習方式採用線上討論及實體調研進行，每周參與時間為40小時，一萬元的實習津貼會每隔兩周平均發放。

聖縣副縣執行長盧納（Rocío Luna）表示，新美國人實習計畫將與移民學生共同成長，專注於移民故事、移民貢獻和移民需求。移民關係辦公室主任蒂姆斯（Zélica Rodríguez-Deams）表示，新移民可以透過該計畫在聖縣獲得工作經驗和領導力培訓的機會。

「我們已經看到過去的學員在項目結束後獲得有薪酬的工作，為改善聖縣提供了寶貴建議，這有利於我們更全方位服務於移民社區。」蒂姆斯說，「更重要的是，我們受到學員的鼓舞，因為他們不斷學習與成長，同時尊重家庭的犧牲和努力。」

就讀於聖荷西州立大學平面設計專業的華人學生Madeline，在朋友介紹下，參加了第六期新美國人實習計畫的培訓。她稱自己之前是一個「比較怪」的學生，性格內向，在疫情上網課的背景下，更加失去了與人交流的機會。

Madeline一家來自中國大陸，2017年通過旅遊簽證來到灣區，目前申請政治庇護簽證遲遲未果，導致Madeline無法申請校內的獎學金和學費補助，只得自費上大學。她平時只有抽空去餐館打零工、幫別人照顧寵物補貼學費。

在加入到新美國人實習計畫後，她與另外13名調查員一起，用口述歷史的方式，講述移民對社區的貢獻，這也給她的生活帶來積極的改變。「表達能力、與人溝通的能力有很大的提升。」Madeline表示，面對與自己完全不是一個群體的人，她說話不再緊張，演講的自信心、與團隊的合作能力也得到進步。「對於像我一樣，從疫情苦盡甘來的人來說，這是一個很好的機會。」

Madeline表示，許多移民家庭 由於簽證的限制，無法從事在本國擅長的職業，最大的困難便是重新就業。「有一家來自葡萄牙的家庭，祖輩從事漁業造船工作，但來到美國只能在農村種地，一家四口住在倉庫中。」還有許許多多類似的移民故事被新美國人實習計畫的調查員們記錄下來，整理成冊。Madeline說，項目最大的意義就是改變了社區對移民的敘事方式。

Madeline指出，這十周的學習是一個很好的了解社會的機會，幫助她跨出舒適圈，了解不同族裔社區的看法，彼此學習，共同為社區做貢獻。「項目發展的很成熟，導師對於學員的精神、物質支持各方面都很好。」Madeline說。

對於華人社區，Madeline指出要更加主動了解社會的公共資源。「聖縣對於少數族裔、弱勢群體的幫助有很多，但並非所有人都知道。」Madeline建議到，縣府應加大宣傳力度，如在華人常用的微信，年輕人常用的社交媒體軟件等傳播訊息，讓更多新移民家庭得到幫助。