推特拍賣會 大型藍鳥雕塑賣出10萬高價

推特舉行拍賣會出清公司各項設備與物品，這座大型推特藍鳥雕塑以10萬元高價賣出。（取自推特）

萬眾矚目的推特拍賣 會終於結束，拍賣的物品包括辦公家具、廚房設備和推特各式小玩意兒，其中成交價最高的是一座大型推特藍鳥雕塑，以10萬元售出。

這次拍賣會在結束前一小時，出現了對這座大型推特藍鳥雕塑和一個推特藍鳥LED霓虹燈的競標戰，出價突然激增兩倍多，最終分別以10萬元和4萬元成交。

推特的廚房拍賣清單看起來有如米其林餐廳出清設備，例如，有價值2萬元的烤肉烤箱、價值1萬8500的脫水機，還有價值1萬6000元、被稱為「切片機中的藍寶堅尼」的專業肉類與起司處理機。拍賣消息在灣區 餐飲界迅速傳開，因為餐飲業者有機會以極低的價錢買到超高級的廚房設備。

灣區主廚霍羅維茲（Spencer Horovitz）對推特用來準備免費員工餐點的設備水準感到驚訝。他表示，推特需要多台濃縮咖啡機或大功率攪拌器有其道理，但他不明白，這家科技公司為何需要一台用來製作沙威瑪（shawarma）的旋轉烤肉台、售價超過1萬6000元的高級Berkel切肉機和大型蒙古烤肉架。

霍羅維茲笑稱，這個拍賣會根本可以當成HBO影集「矽谷」（Silicon Valley）的一集。他說：「世界上有哪個拍賣會可以讓人同時買到Eames的椅子和全新的Hobart攪拌器？」

Eames椅子是設計界的代表性家具，每把椅子售價超過千元。Hobart攪拌器對餐飲業者來說，是一項長期性投資，售價高達2萬7000元。

不過，霍羅維茲對這些高價品以低價賣出也感到驚訝。他說，可能是出價者不懂這些烹飪設備的價值，或是推特想以便宜的價格盡快賣出這些物品。

霍羅維茲認為，從推特的拍賣會可以看出推特的浪費。他說：「它反映出企業的舖張行為：買什麼不重要，買最好的就對了。這在舊金山灣區和餐飲文化中都是一個問題。」

科技網站Platformer記者希佛（Zoe Schiffer）發表的一份報告稱，推特的營收比去年同期低了40%。上周，商業內幕（Business Insider）也報導，推特的新加坡、香港、菲律賓辦公室已關閉，其他許多地區的辦公室也計畫關閉。