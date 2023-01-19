我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

舊金山教委會重選正副主席? 家長厭倦

記者李怡／舊金山報導
圖為舊金山教委會會議現場。（記者李怡╱攝影）
圖為舊金山教委會會議現場。（記者李怡╱攝影）

2023年入學季即將到來，舊金山聯合學區有教育委員提出，要求重新選舉教委會主席和副主席。有學區家長感到疲憊，質疑學區關注內部的政治鬥爭優先於學生的學業表現。

現任教委會主席華裔林謙悅(Jenny Lam)上任僅九個月，任期尚未結束。重選的提議是去年11月在教委選舉中勝出，並取代徐安職位的新晉教委費雪（Alida Fisher）針對林謙悅提出的。提議一出，不少華裔家長感到憤怒，並誓言抗爭。常與華裔家長意見相左的非裔家長，這次也一邊倒的支持林謙悅連任。學區內的不少家長對教委會內部的分裂行為，感到疲憊與憂心。

教委會主席與副主席的任期為兩年。林謙悅是去年疫情期間，在舊金山聯合學區面臨入學率低下、推遲開學、財政虧空等諸多挑戰的情況下，被選舉為教委會主席，目前只做了九個月。在將近九個月的時間裡，林謙悅得到了舊金山家長和學生的廣泛支持。她帶領教委會通過了平衡預算，任聘了新學監，與教育專家一起制定了有序的學區管理培訓計畫，並設定了專注於提高學生成績的新目標。

目前，舊金山聯合學區仍面臨許多挑戰有待解決。從教師工資系統漏洞到學生出勤率低下。尤其是入學率下降，疫情前一年，舊金山聯合學區有近6萬多名學生，現在不到5萬名。每離開一位學生，學區會損失1萬元來自州府的資助。

學區聯合家長會表示，預計在最好的情況下，扭轉這一局面也需要聯合學區教委會、各學區和市政府各部門多年的用心。如再出現分裂和不穩定情況，扭轉這一困境局面將會很難。

舊金山撫養了兩個孩子的華裔家長朱偉，得知林謙悅被教委會排擠後，感到特別沮喪。她表示，林謙悅是教委會中唯一華裔。如果她被免去職務，將是對40%的學區學生和34%的舊金山亞太裔社區的一記耳光。因是這些亞太裔選民在2022年推動了4次罷免教委運動，並實現了對於不合格教委的成功罷免。家長們很明確，他們已經厭倦了政治爭鬥，只希望學區領導者關注學生並重建與家長間的信任。

舊金山聯合學區教委會將於下周二（24日）再次召開關於重新投票選舉教委會主席和副主席會議。朱偉表示，不論投票選舉的結果如何，華裔家長都應發出自己的聲音，為學生與家長的權益發聲。

現任教委會主席林謙悅。(本報檔案照)
現任教委會主席林謙悅。(本報檔案照)

學區 舊金山 華裔

上一則

歷史拼圖／加州曾獨立 國祚僅25天

下一則

電動車10年增15倍 加州電網恐難負荷

延伸閱讀

推特營收傳年減40% 開始拍賣舊金山總部咖啡機和小冰箱

推特營收傳年減40% 開始拍賣舊金山總部咖啡機和小冰箱
第20學區將重畫 教團鼓勵家長爭取學委

第20學區將重畫 教團鼓勵家長爭取學委
重返辦公室上班 舊金山全美最慢 較2年前低近40%

重返辦公室上班 舊金山全美最慢 較2年前低近40%
德州最高法院認定 教育廳可爭取接管休城獨立學區

德州最高法院認定 教育廳可爭取接管休城獨立學區
西雅圖學區告臉書等社群媒體危害兒少 恐難舉證路漫長

西雅圖學區告臉書等社群媒體危害兒少 恐難舉證路漫長

熱門新聞

老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
華裔西點軍校生Daniel Hong線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

她西點軍校畢業 再進哈佛醫學院 3華裔分享西點經驗

2023-01-15 16:21
安德森在會上分享13日上午的氣象衛星圖。（記者張曼琳／截屏）

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

2023-01-13 23:23
研究顯示，單程搬出加州的卡車需求高。（記者李榮／攝影）

生活成本昂貴 不滿政治生態 遠離加州 越來越多人搬走

2023-01-16 15:27
缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

加州暴雨成災 專家：讓它氾濫存地下

2023-01-11 02:18
陳女士去年7月到特斯拉下單，購買一量Model Y，當時總共花費7萬3440元。（陳女士提供）

特斯拉大降價 老顧客虧上萬錐心痛

2023-01-18 02:18

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚