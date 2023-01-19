舊金山教委會重選正副主席? 家長厭倦

圖為舊金山教委會會議現場。（記者李怡╱攝影）

2023年入學季即將到來，舊金山 聯合學區 有教育委員提出，要求重新選舉教委會主席和副主席。有學區家長感到疲憊，質疑學區關注內部的政治鬥爭優先於學生的學業表現。

現任教委會主席華裔 林謙悅(Jenny Lam)上任僅九個月，任期尚未結束。重選的提議是去年11月在教委選舉中勝出，並取代徐安職位的新晉教委費雪（Alida Fisher）針對林謙悅提出的。提議一出，不少華裔家長感到憤怒，並誓言抗爭。常與華裔家長意見相左的非裔家長，這次也一邊倒的支持林謙悅連任。學區內的不少家長對教委會內部的分裂行為，感到疲憊與憂心。

教委會主席與副主席的任期為兩年。林謙悅是去年疫情期間，在舊金山聯合學區面臨入學率低下、推遲開學、財政虧空等諸多挑戰的情況下，被選舉為教委會主席，目前只做了九個月。在將近九個月的時間裡，林謙悅得到了舊金山家長和學生的廣泛支持。她帶領教委會通過了平衡預算，任聘了新學監，與教育專家一起制定了有序的學區管理培訓計畫，並設定了專注於提高學生成績的新目標。

目前，舊金山聯合學區仍面臨許多挑戰有待解決。從教師工資系統漏洞到學生出勤率低下。尤其是入學率下降，疫情前一年，舊金山聯合學區有近6萬多名學生，現在不到5萬名。每離開一位學生，學區會損失1萬元來自州府的資助。

學區聯合家長會表示，預計在最好的情況下，扭轉這一局面也需要聯合學區教委會、各學區和市政府各部門多年的用心。如再出現分裂和不穩定情況，扭轉這一困境局面將會很難。

舊金山撫養了兩個孩子的華裔家長朱偉，得知林謙悅被教委會排擠後，感到特別沮喪。她表示，林謙悅是教委會中唯一華裔。如果她被免去職務，將是對40%的學區學生和34%的舊金山亞太裔社區的一記耳光。因是這些亞太裔選民在2022年推動了4次罷免教委運動，並實現了對於不合格教委的成功罷免。家長們很明確，他們已經厭倦了政治爭鬥，只希望學區領導者關注學生並重建與家長間的信任。