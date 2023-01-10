3.2萬人訪TTA館 創歷年新高

台灣的新創代表團對於成果感到滿意。（記者李榮／攝影）

國家科學及技術委員會（國科會）9日在舊金山科技組舉辦「TTA矽谷 記者會」，包括國科會副主委陳宗權、國科會產學及園區業務處長許增如等人都與會。陳宗權表示，此次國科會、國發會、經濟部、數位部共推台灣科研新創前進CES 2023 ，是歷年參展以來最多部會共同參加的一屆，更於展會期間與多個新創國家共同見證台灣卓越的科研技術，並擴大與國內外參展企業、新創及政府代表之雙向交流，希望為台灣新創國家隊在後疫情時代創造更多合作與拓展的機會。

陳宗權指出，今年CES自235家報名的台灣團隊中遴選出96家參展，TTA館以「智慧生活」、「智慧醫療」、「AI及資安」、「運動及綠能」及「學研新創科技」展現新創代表隊的優勢技術。本次TTA館於展會期間吸引高達數3萬2000人次來訪，參觀人數較去年大幅成長，更有全球29國產業來館洽商數高達5000場次。截至目前為止，串流國際、鴻躉、起而行綠能、帝濶智慧、膜淨材料、腎通生醫、方略電子和芯符等新創，已分別獲得來自美國、法國、日本、卡達、阿拉伯、德國、澳洲等國家的訂單。

陳宗權受訪時表示，CES是國際重要的交流平台，台灣來的新創團隊看到國際上的其他新創與世界級的大廠，對於台灣團隊擴展視野極具意義。另一方面，藉由參展與交流，能夠與國際上的資源做連結。而在這次的展會中，更可以發現包括電動車、元宇宙、精準健康、人工智慧等，都是非常明顯的趨勢；未來新創在找應用出路時，可以多從大趨勢與脈絡上著力，爭取更好的落地機會。

國科會表示，CES參展期間，美國、加拿大、日本、韓國、瑞士、瑞典、韓國等代表團都來到TTA館參觀台灣科技新創展出，不僅進行雙邊交流，更安排企業與新創ㄧ對一媒合及商務洽談。台灣也邀請100餘隊來自義、法、瑞、荷、日等多國新創與台灣新創同台pitch，創造更多與國際新創間的混血交流機會。

展會期間，陳宗權也率代表團到加拿大、日本、以色列、瑞士、法國及荷蘭新創國家館觀摩交流，並與法國及加拿大代表團舉行雙邊會議，就科技產業最新發展趨勢、未來可能的合作方向等議題交換意見。同時也邀請法、加、瑞士等國的智慧創新及淨零排放領域新創團隊，到台灣參加10月份舉行的「科技創新卓越獎TIE Award 2023」。屆時將協助優秀國際團隊到台灣落地、深化商業鏈結。

國科會產學及園區業務處長許增如則表示，各國生活逐漸回歸常軌，今年CES展出規模及熱烈程度也較去年有顯著提升，這次大會的主題「Be In It」描繪出疫後新時代的態樣，象徵新科技融入於人們生活的各個層面，翻轉大家對未來的想像。CES 2023為今年國際新創盛會揭開序幕，目前參展新創團隊有高達八成五獲得國際廠商持續洽商機會，未來國科會與台灣新創將在2023年攜手接力，期許持續藉由主流國際展會及各項商務交流，創造台灣新創與國際產業更緊密合作之新里程碑，壯大台灣新創生態系。