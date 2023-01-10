我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

3.2萬人訪TTA館 創歷年新高

記者李榮／聖荷西報導
台灣的新創代表團對於成果感到滿意。（記者李榮／攝影）
台灣的新創代表團對於成果感到滿意。（記者李榮／攝影）

國家科學及技術委員會（國科會）9日在舊金山科技組舉辦「TTA矽谷記者會」，包括國科會副主委陳宗權、國科會產學及園區業務處長許增如等人都與會。陳宗權表示，此次國科會、國發會、經濟部、數位部共推台灣科研新創前進CES 2023，是歷年參展以來最多部會共同參加的一屆，更於展會期間與多個新創國家共同見證台灣卓越的科研技術，並擴大與國內外參展企業、新創及政府代表之雙向交流，希望為台灣新創國家隊在後疫情時代創造更多合作與拓展的機會。

陳宗權指出，今年CES自235家報名的台灣團隊中遴選出96家參展，TTA館以「智慧生活」、「智慧醫療」、「AI及資安」、「運動及綠能」及「學研新創科技」展現新創代表隊的優勢技術。本次TTA館於展會期間吸引高達數3萬2000人次來訪，參觀人數較去年大幅成長，更有全球29國產業來館洽商數高達5000場次。截至目前為止，串流國際、鴻躉、起而行綠能、帝濶智慧、膜淨材料、腎通生醫、方略電子和芯符等新創，已分別獲得來自美國、法國、日本、卡達、阿拉伯、德國、澳洲等國家的訂單。

陳宗權受訪時表示，CES是國際重要的交流平台，台灣來的新創團隊看到國際上的其他新創與世界級的大廠，對於台灣團隊擴展視野極具意義。另一方面，藉由參展與交流，能夠與國際上的資源做連結。而在這次的展會中，更可以發現包括電動車、元宇宙、精準健康、人工智慧等，都是非常明顯的趨勢；未來新創在找應用出路時，可以多從大趨勢與脈絡上著力，爭取更好的落地機會。

國科會表示，CES參展期間，美國、加拿大、日本、韓國、瑞士、瑞典、韓國等代表團都來到TTA館參觀台灣科技新創展出，不僅進行雙邊交流，更安排企業與新創ㄧ對一媒合及商務洽談。台灣也邀請100餘隊來自義、法、瑞、荷、日等多國新創與台灣新創同台pitch，創造更多與國際新創間的混血交流機會。

展會期間，陳宗權也率代表團到加拿大、日本、以色列、瑞士、法國及荷蘭新創國家館觀摩交流，並與法國及加拿大代表團舉行雙邊會議，就科技產業最新發展趨勢、未來可能的合作方向等議題交換意見。同時也邀請法、加、瑞士等國的智慧創新及淨零排放領域新創團隊，到台灣參加10月份舉行的「科技創新卓越獎TIE Award 2023」。屆時將協助優秀國際團隊到台灣落地、深化商業鏈結。

國科會產學及園區業務處長許增如則表示，各國生活逐漸回歸常軌，今年CES展出規模及熱烈程度也較去年有顯著提升，這次大會的主題「Be In It」描繪出疫後新時代的態樣，象徵新科技融入於人們生活的各個層面，翻轉大家對未來的想像。CES 2023為今年國際新創盛會揭開序幕，目前參展新創團隊有高達八成五獲得國際廠商持續洽商機會，未來國科會與台灣新創將在2023年攜手接力，期許持續藉由主流國際展會及各項商務交流，創造台灣新創與國際產業更緊密合作之新里程碑，壯大台灣新創生態系。

許增如也說，回顧台灣高科技的發展歷史，與矽谷的結合非常重要，科技組在矽谷的駐點也向來扮演重要的角色。希望透過科技組繼續與矽谷的新創生態連結，更加完整台灣的新創環境。

國科會副主委陳宗權指出，這次TTA館於展會期間吸引高達數3萬2000人次來訪。（...
國科會副主委陳宗權指出，這次TTA館於展會期間吸引高達數3萬2000人次來訪。（記者李榮／攝影）

CES 矽谷 2023

上一則

官逼民反

下一則

台灣進軍CES展 生醫新創亮眼

延伸閱讀

台灣新創進軍CES 2023 生技醫療獲市場肯定

台灣新創進軍CES 2023 生技醫療獲市場肯定
台灣新創闖CES 科技新創國際外交 觀展人數創歷年新高

台灣新創闖CES 科技新創國際外交 觀展人數創歷年新高
台灣新創CES 2023大放異彩 國科會跨部會成果豐碩

台灣新創CES 2023大放異彩 國科會跨部會成果豐碩
台灣近百新創賭城參展CES 奪10個創新大獎

台灣近百新創賭城參展CES 奪10個創新大獎
台灣科技廠協力 BMW車殼會變色

台灣科技廠協力 BMW車殼會變色

熱門新聞

優勝美地官員確認聖荷西夫婦在巖石滑坡中喪生。（美聯社）

優勝美地巖崩 185噸巨石砸車…聖荷西夫婦遇難 妻疑為華人

2023-01-02 15:28
灣區4日又將出現另一場強烈的大氣河風暴。圖為灣區101公路淹水的情形。（美聯社）

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

2023-01-03 13:31
家住阿拉莫的華人Daniel說，12月31日，後院的一條溪水流暴漲，形成「洪水猛獸」，衝走家中的圓木，以及木頭台階。這是阿拉莫40年來遭遇的最大洪水。（圖：讀者提供）

40年來最大…灣區「洪水猛獸」 衝進華人後院

2023-01-02 13:42
加州有近240萬屋主，也就是三分之一的房主沒有房產抵押貸款。（取自iStock）

近240萬人…加州1/3屋主無房貸 全美第3

2023-01-06 15:25
科技公司執行長莫任諾竟然在女廁猥瑣偷窺。（山景城警方提供）

科技公司執行長女廁猥瑣偷窺遭逮

2023-01-03 19:53
加州州長紐森4日上午宣布加州進入緊急狀態。圖為大量舊金山民眾開車排隊等待領取沙包的情形。（美聯社）

超強風暴來襲 加州進入緊急狀態 多地區傳停電

2023-01-05 02:20

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼