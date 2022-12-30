阿拉米達縣計票誤 推翻屋崙學委選舉結果 改哈欽森當選

阿拉米達縣選務處宣布，屋崙學區委員選舉的排名投票計票有誤，當選人應該是哈欽森。（電視新聞截圖）

在11月期中選舉選後50多天、當選者即將上任前，阿拉米達縣選舉官員突然宣布，由於程式設計錯誤，導致所有優先排序投票 （ranked-choice voting）選舉的計票出錯，其中包括屋崙學區 委員的選舉結果。這項聲明是在選舉結果已經過認證後才做出，讓選民對公平選舉的信心產生動搖。

阿拉米達縣選務處是在28日晚上宣布這一錯誤。官員表示，在使用更正過的算法重新計票後，第四選區學區委員選舉的結果已經改變，當選者由教育機構執行長雷斯尼克（Nick Resnick）變成現任學區委員哈欽森 （Mike Hutchinson）。

然而，阿拉米達縣選務處在網站上發出的新聞稿並未宣布哈欽森當選，也沒有更正得票數，僅通知候選人、學區和州務卿，但沒有向他們解釋錯誤更正的過程，或已經獲得認證的選舉結果是否能撤銷。

舊金山政治顧問羅斯（Jim Ross）表示，在他30多年的政治生涯中，從未見過優先排序投票計票結果被推翻的例子。他說：「我很震驚、憤怒、失望，人們寄望選務處有能力負責選舉，發生這種事只會讓更多人不信任我們的選舉制度。」

原本預計在1月9日上任的雷斯尼克表示，他還在收集資料，目前還不確定是否會尋求法律協助。新計票結果讓雷斯尼克幾乎沒有時間要求重新計票。

被宣布為新當選人的哈欽森28日晚上表示，他上午接到選務處電話通知他勝選，感到既高興又驚訝；他說：「我很高興錯誤獲得糾正。」

屋崙市長候選人泰勒（Loren Taylor）表示，他在選舉中獲得的票數最多，卻因為排名投票制輸掉選舉；他說：「支持我的所有居民都對我說，他們對選舉結果失去信心，這不是一件我們可以等閒視之的事情。」

選舉律師薩頓（Jim Sutton）表示，舊金山2004年開始實施排名投票制，他想不出18年來有出現過任何像阿拉米達縣這樣會改變選舉結果的系統性錯誤。

薩頓說，選舉錯誤很常見，但通常是個別的小問題。他認為，阿拉米達縣的情況有需要做進一步審查，包括重新計票和必要時進行訴訟。他說：「因為他們第一次就錯了，誰知道他們第二次有沒有錯？」