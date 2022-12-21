加州提案 幼兒醫療保險白卡不中斷

為了避免弱勢家庭兒童失去醫療保險，多個州都在推動幼兒低收入醫療保險不中斷政策 。（記者李榮／攝影）

2020年爆發新冠肺炎疫情前，每年有數百萬兒童斷斷續續地獲得政府醫療補助計畫 （Medicaid，俗稱白卡）。所謂不能連續原因是許多兒童因為行政作業問題而失去保險 ，並非因家庭收入增加而喪失資格。

據凱薩健康新聞（Kaiser Health News）指出，包括加州 等多個美西的州正尋求改變這個狀況，包括加州政府正考慮對年幼的政府醫療補助計畫的受益者採取「不中斷」的續保政策。在各州權衡疫情帶來的變化之際，可能會更改已進行數十年歷史的投保規則。

加州議員已經批准一項提案，從2025年開始，有資格獲得政府醫療補助的兒童，自出生起就能登記投保，而保險將持續有效到至少5歲為止。此案須由聯邦當局批准。

事實上，俄勒岡州也已通過一項類似的政策。在新冠肺炎公共衛生緊急情況預計於2023年結束時，俄勒岡州將成為全國首個州，讓有資格獲得政府醫療補助的兒童，在出生時就登記投保。並且無論家庭收入如何變化，都能保持投保狀態直到6歲，無需重新申請。

倡導組織「Our Children Oregon」的執行主任華格莉（Jenifer Wagley）表示：「就支持孩子的這一方面來說，這項政策確實是一件輕而易舉的事。讓孩子能擁有健保，尤其是在身心仍在發育的最年幼階段，確保他們不會因為健保覆蓋的差距，而錯過重要的檢查和治療。」

另外，華盛頓州也在7月要求拜登政府，允許他們為6歲以下的兒童提供持續性的保險。還有新墨西哥州，正就一項讓孩子在6歲之前不間斷地維持投保狀態的計畫，徵求公眾意見，預計將在稍後尋求聯邦政府的同意。

依照目前的規定，除非是死亡或遷出該州，聯邦政府禁止各州在新冠疫情期間將人退保。而這也使全國政府醫療補助登記投保人數創下歷史新高，並且讓整個美國的未投保率降至歷史新低。

在投保政府醫療補助以及兒童健康保險計畫（CHIP））的近9000萬人中，約有4100萬是兒童。兒童健康保險計畫是聯邦與州政府攜手提供的計畫，涵蓋收入高於加入政府醫療補助資格的家庭中的兒童。在加州，將近120萬名5歲以下的兒童享有政府醫療補助計畫。

負責監管加州政府醫療補助計畫（Medi-Cal）的加州醫療事務局（CDHCS）估計，假設在1月實施新的政策變更，在2025年時將需花費3910萬元，在2025-26財年將花費6800萬元。

加州倡導組織Children Now的資深健康主任奧德（Mike Odeh）表示，「寧願看到州政府花錢讓孩子獲得醫療服務，而非將支出用於文書作業。」他還補充稱，每年必須重新登記續保，其實可能對低收入家庭造成障礙。

喬治城大學兒童與家庭中心執行主任阿爾克（Joan Alker）指出，各州向兒童提供時間更長的續保，對兒童來說是疫情產生影響底下的不幸中的大幸。她表示，從2020年第四季到2022年第一季，美國未投保兒童的比例從6.7%下降到3.7%，主要得益於緊急的規則，阻止了各州將政府醫療補助計畫參與者退保。

根據8月公布的聯邦分析，公共衛生緊急狀態結束後，將會有近530萬名兒童可能失去政府醫療補助，其中約140萬人將因不再符合資格而被退保。但是，有近400萬符合資格的兒童，卻將因行政作業理由而失去保險，例如未能按時提交文件。

由於兒童加入政府醫療補助的家庭收入資格門檻通常高於成人，因此不太可能因為家庭收入細微的變化而失去保險。但是，如果父母未能每年續保，或在州政府要求提供資訊以確認家庭收入仍然低到足以符合資格時，沒有做出回應，孩子就可能失去資格。

政府醫療補助投保人通常必須呈報家庭收入，或其他可能影響當年資格的任何變化，而且州政府必須對這些變化採取應對措施。反過來說，對政府醫療補助受益人和州政府機構而言，人們的收入波動很正常，結果卻可能導致投保者失去保險，被迫從政府醫療補助轉至依據「可負擔醫療法案」建立的補貼性市場的健保計畫。如果青黃不接，更可能陷入一段時間成為沒有保險的狀態。

為了避免兒童發生這種情況，目前全國大約一半的州都會為兒童提供一年的連續投保資格，無論家庭收入的變化。