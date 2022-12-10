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聖荷西今年車禍已死61人 創25年新高

編譯組／聖荷西9日電
聖荷西交通死亡人數創25年來新高。（美聯社）
聖荷西交通死亡人數創25年來新高。（美聯社）

雖然到年底還有三周，今年卻已成為聖荷西街道上特別致命的一年。聖荷西交通部發言人海茵（Colin Heyne）稱該市剛剛進入一年中最黑暗的時期，因為每年的這個時候致命的車禍很常見。  

7日晚上，一名婦女在Plant購物中心附近過馬路時被一輛多功能運動型車SUV撞死，成為聖荷西今年的第61起交通事故死亡事件，也是第31名在交通事故中死亡的行人。

根據警方和 「零死亡願景」（Vision Zero）官員的說法，這兩項都創了聖荷西過去25年來的記錄，使2022年成為自1997年以來交通碰撞和行人被汽車撞死的最致命一年。「零死亡願景」於2015年建立，目的為減少並最終消除交通死亡事故；但在過去的五年裡，交通死亡人數持續攀升。

聖他克拉拉縣驗屍官辦公室8日確認，周三事件的受害者是聖荷西居民布立托（Maria Brito），47歲。警方說，她在穿過Perrymont大道附近Little Orchard街時，在人行橫道外被一輛北行的別克SUV撞倒。警察采取了救生措施，但受害者被宣布當場死亡。 越野車的成年男性司機留在現場並與調查人員合作。根據一份警方報告，他沒有被懷疑受到毒品或酒精的影響。

「零死亡願景」主任經理羅斯（Jesse Mintz-Ross）說，超速是聖荷西致命事故的最常見原因，遠遠地排在第二位的是闖紅燈。

「零死亡願景」最近對聖荷西居民進行了調查，居民們同意超速是一個首要問題，但不認為自身對此負有責任。明年初的一項活動將告訴居民，超速是指任何超過限速（即使是在看起來安全的情況下）、以及在條件不安全或有行人的情況下沒有減速的情況。

聖荷西現在的目標，是減緩交通並保護行人，對危險街道進行快速修復：縮小行人的過街距離，提高路口和人行橫道的能見度，直到永久性的改善措施能夠得到資助及建造。

同時，「零死亡願景」官員正在敦促司機放慢速度，在駕駛時更加注意。海茵說，今年的死亡事件中沒有一起涉及機械故障，若駕駛者能做出不同決定，它們都是可以避免的。

聖荷西警方要求任何了解周三晚上事件的人與該部門交通調查組的Rochel Bowen偵探聯系，通過郵箱[email protected] 或致電408-277-4654。

聖荷西 SUV 警察

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