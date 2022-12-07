「今天會死」 州參議員威善高遭炸彈威脅

州參議員威善高（Scott Wiener）6日早上遭遇炸彈威脅。警方隨即搜查了他的住所，但未發現任何炸彈裝置。（記者張曼琳／攝影）

繼最近在推特 上與著名的保守派人士公開爭吵後，州參議員威善高（Scott Wiener）6日早上遭遇炸彈威脅。警方隨即搜查了他的住所，但未發現任何炸彈裝置。

名為Zamina Tataro的作者，電郵給媒體「舊金山標準報」（San Francisco Standard）。郵件主題是「威善高今天會死」，內文錯誤的指責他是個戀童癖，說他勾引兒童。並說，在威善高的家中房子放了幾個炸彈，還威脅要向威善高的辦公室開槍。「舊金山標準報」當即向威善高和警方報告此事。但警方搜索威善高家中，並未發現炸彈。

SFGate報導說，威善高最近在推特上與保守派陷入兩場爭吵。第一個是與喬治亞州眾議員 格林(Marjorie Taylor Greene)的爭吵，起因是，威善高譴責在科羅拉多的一家同性戀夜總會發生大規模槍擊事件後，有人使用反LGBTQ 的語言。該事件造成5人死亡，數人受傷。格林稱威善高為「共產主義美容師」，並敦促她的追隨者支持「保護兒童純真法案」，法案將對兒童的性別確認護理定為重罪，禁止使用青春期阻斷劑，禁止大學教授與性別確認護理有關的科目等。

第二場是與著名的極右派人士柯克（Charlie Kirk）的爭吵，是在柯克指責威善高起草的法案將從監獄中釋放成千上萬的戀童癖者之後開始的。法案於去年生效，旨在使加州的法定強姦罪法律對同性戀者更加公平。

威善高6日在推特發聲明說，「最近這波針對我的死亡威脅，與我為結束刑事司法系統中對LGBTQ人群的歧視所做的工作有關，也與我為確保跨性別兒童及其家人的安全所做的工作有關。眾議員格林和MAGA活動家柯克最近在推特上發佈了關於我的恐同謊言，錯誤地指責我支持戀童癖和殘害兒童。」

「在社交媒體和右翼媒體上升級的極端恐同和恐跨性別言論對現實世界產生了影響，它導致了對我們社區的騷擾、跟蹤、威脅和暴力。人們因此而死亡。負責任的右翼政治領導人必須大聲疾呼，停止容忍。我將永遠為LGBTQ社區和整個社區而戰，永遠不會讓這些威脅阻撓我們的工作。」