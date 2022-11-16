屋崙市長最新選情 泰勒仍領先盛桃 優勢略微縮小219票

進步派亞裔市議員盛桃得票2萬1967張，讓對手泰勒的領先優勢略微縮小219票。（記者劉先進 ／攝影）

東灣阿拉米達縣選務處15日公布最新選情。最受關注的屋崙 市長選舉，按第一選擇投票 計票，最主要的兩個候選人中，相對溫和的市議員泰勒（Loren Taylor）2萬4415票，得票率34.11%；進步派亞裔市議員盛桃（Sheng Thao）2萬1967票，得票率30.69%。泰勒領先盛桃2448張，相比之前，領先優勢略微縮小219票。

針對此次市長選舉，屋崙12年來首次使用優先選擇投票規則（Ranked-Choice Voting）；所有選民的第一選擇都會計算，若有候選人獲得大多數（即50%+1票）的第一選擇票，該候選人便勝出，若沒有候選人獲得大多數票，排名最低的候選人即被淘汰。

投票給被淘汰候選人的選民，他們排名的下一個選擇會被計算，這個循環將會重複，直至產生獲得大多數票的當選者。依此統計，泰勒得票3萬3068張，得票率51.4%，而盛桃3萬1261張，得票率48.60%。此前一次的第一輪投票統計中，泰勒得票2萬1543張，得票率34.41%，盛桃得票1萬8866張，得票率30.13%，泰勒領先盛桃2677張；此次領先優勢縮小219票。而另外8個候選人，第一選擇得票率均未超過12%。

泰勒在推特 上表示：「我們在這場競選中的領先優勢依然強勁，我們對自己充滿信心。我們感謝在周末度過的敬業的選舉工作人員，以確保舉行安全和公平的選舉。」他在結尾還引用自己競選的口號，「屋崙萬眾一心」（#TheTownTogether）。

盛桃在推特上發表聲明說：「感謝阿拉米達縣選民登記處辛勤工作的工作人員，感謝他們在過去一周為民主做了重要的工作；這次選舉的結果仍然懸而未決，還有數千張選票有待清點。這是一場勢均力敵的角逐，我們確實有機會拿下競選，我期待在統計完每一票後立即瞭解最終結果。」

另外，轄區包含屋崙華埠的第二區市議員選舉中，競選連任的市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）得票6169張，得票率65.16%。身為財務規畫師的挑戰者羅氏（Harold Lowe）拿到3299票，得票率為34.84%，勵琪以壓倒性優勢連任。