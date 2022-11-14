金山多數提案以60%-80%高投票率通過 關乎市民生活

M提案通過，將對擁有三個或更多單位的住房建築空置單位業主徵稅。（記者李怡／攝影）

在剛剛結束的期中選舉決選中，舊金山 選民對針對交通、無家者與簡化住房開發等提案進行投票 。 舊金山選務處13日消息，舊金山還有6萬張選票未開票，但舊金山提案的選舉結果已大部分確認通過。

在提案選舉結果中，除了關於可負擔性住房的E提案、市立大學徵稅O提案、甘迺迪大道通車I提案未通過，D提案正在統計過之外，其他提案均以60%-80%的高投票率通過。其中H提案將永久改變舊金山的選舉年為偶數年，J提案會將位於金門公園內的甘迺迪大道永久關閉，M提案會讓舊金山房主繳納空置稅等永久性的改變。下面詳細列舉已通過且受選民關注的提案。

提案A：這項提案改變部分市府退休人員福利，獲得近64%贊成選票，選票還在計算中。提案允許於1996年11月6日之前退休的市府雇員，即使在退休系統資金不足情況下，也能領取退休金 支付生活費用福利的要求。市府主計長估計，提案每年將自普通基金中花費500萬元。

提案C：為舊金山無家可歸者與支持性住房部門設立新監管委員會提案，以超過66.36%的提早投票獲得通過。支持人士提議設立委員會，以加強對舊金山市7億元無家可歸相關支持的監管。

提案D與提案E：這兩項相互競爭的住房開發提案，D提案還在統計中。E提案以54%的否決票被否定。這兩項提案都旨在加快部分住房項目的許可審批，但對不同類型的開發項目可進行不同要求，以符合資格獲得更快審批時間表，以及監管機構是否保留對公共資金的控制權。

提案H：提案將舊金山市長選舉移至總統選舉年，以超過70%的支持率通過。提案並將警長、地方檢察長、市檢察官、財務長等競選，從奇數年改成偶數年。支持者認為，將可能提高地方選舉的投票率。

提案L：提案擴大城市0.5%銷售稅，資助交通計畫，以近71%選票領先通過。

提案M：提案將對擁有三個或更多單位的住房建築空置單位業主徵稅，若這些單位空置超過182天，2024年每個空置單位的賦稅為2500元至5000元，在往後的年份中，根據通貨膨脹調整，最高可達2萬元。根據市府官員估計，空置住房徵稅將產生超過3800萬元的年收入。這項提案以53%的贊成選票領先。