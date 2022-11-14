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聖荷西市長選舉 馬漢、查維茲差距縮小

記者李榮／灣區綜合報導
聖荷西市長選舉，查維茲（左）緊追在後。右為選前最後關頭首次到灣區與查維茲會面的楊安澤。（記者李榮／攝影）
聖荷西市長選舉，查維茲（左）緊追在後。右為選前最後關頭首次到灣區與查維茲會面的楊安澤。（記者李榮／攝影）

期中選舉選票繼續開出，多個位置的票數非常接近，選情膠著。全美第十大城、矽谷科技中心的聖荷西市長選舉，今年由聖荷西市議員馬漢（Matt Mahan）對上聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）。原本預期查維茲聲勢略勝一籌，但開票以來馬漢領先，不過查維茲也緊追在後。至截稿為止，馬漢獲得9萬5443張選票，領先查維茲的9萬1452張選票，差距已經縮小到4000票以下。

聖他克拉拉市長的選情也相當緊繃。現任的吉爾莫（Lisa M. Gillmor）遇上對手貝克。吉爾莫常會在華人活動出現，她雖有現任優勢，但也相當辛苦。目前她拿下10696張選票，而貝克則是拿到1萬245張選票，差距不過數百票。

最受華人熱議的加州第10區參議員選舉，華裔的現任佛利蒙（Fremont）市長高敘加（Lily Mei），在加州參議員的選戰對上競爭印裔的瓦哈布（Aisha Wahab）。從開票日至今，兩人互有領先，差距極小。至13日截稿時為止，瓦哈布在聖他克拉拉縣領先高敘加，高敘加拿下3萬7997張選票，瓦哈布則拿到3萬8554張選票。阿拉米達縣也是瓦哈布領先，拿到2萬4433張選票，高敘加拿到2萬3830張選票。

南灣華人眾多的幾大加州眾議員選區，由於是現任競選連任，沒有太大的意外。李天明、卡拉（Ash Karla）、羅達倫等人都已相當的支持度各自領先對手，當選無懸念。

庫比蒂諾市的選情則是在地方城市選舉中，最多華人關注的城市。這次庫比蒂諾在市議員是八搶三的局面，還分成兩個三人組，雙方政治理念分處於光譜上的兩端，互相競爭。至截稿為止，莫涵（Sheila Mohan）拿下6065張選票，位居第一；富恩（J.R. Fruen）拿到5662張選票，名列第二。趙良方（Liangfang Chao）則拿到5421張選票，位居第三。第四名的邦德（Claudio Bond）則拿到4960張選票，緊追在後。

密爾比達也是南灣華人較多的城市，市長是另外直選，並非市議員之間輪流互選。今年現任副市長孟塔諾（Carmen Montano）競選密爾比達市長，受到相當數量的華人支持，並多次替她舉辦選舉造勢活動。孟塔諾目前名列第一，她強調當選後會首要重視治安、確保公共安全。

薩拉度加市議員這次競爭也非常激烈。前薩拉度加市長、現任市議員趙嬿開票以來一路領先，她目前位居第一。

桑尼維爾市第三選區市議員的華裔居民王俊人（Justin Wang）目前得票2145張領先，但對手則是獲得2094張選票，差距不過數十張。

佛利蒙聯合高中學區委員的部分，今年應選三席。首次參選的前中文學校聯合會會長寇惠風，目前拿到2萬3043張選票，與第四名的差距有6000張，選情樂觀。

庫比蒂諾聯合學區委員選舉這次競爭也是異常激烈，應選三席的情況下，劉錦宗（Jerry Liu）、喬百祺（Ava Chiao），以及Satheesh Madhathil名列前三名。轉戰學區委員的前庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）暫居第四。

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