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金山溫和派候選人謝安宜、麥德誠、徐安 得票率高

記者李怡／舊金山報導
市長背書的大多數提案和任命的候選人獲得通過，圖片為選舉日後布里德(右 )與謝安宜(中)到訪華埠。（記者王子涵╱攝影）
市長背書的大多數提案和任命的候選人獲得通過，圖片為選舉日後布里德(右 )與謝安宜(中)到訪華埠。（記者王子涵╱攝影）

多篇媒體報導，自8日期中選舉結束後，從目前產生的投票結果預判，舊金山的政治中心已經轉變。因犯罪與遊民問題長期得不到解決，選民不論是從公共安全到教育，均投給了溫和派政綱的候選人。本次選舉中得票率較高的溫和派候選人，如舊金山地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)、以徐安為代表的三位教委候選人、市立大學校董、以及第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey），均由舊金山市長布里德任命。

雖然目前舊金山選務處仍有6萬張選票有待計算，地檢長謝安宜在投票日當天晚上即向媒體宣布本次競選勝利，並表示在未來四年任期內，將繼續如前四個月一樣，猛踩油門，確保有關公共安全的政策繼續實施。截止到13日晚謝安宜總計獲得10萬2283票，獲得46.63%的支持，位於地檢長候選人榜首。第二名候選人濱崎得票8萬445張。

謝安宜表示，現在和未來都會與警方、當地民選官員和更多的社區大使合作，從根源上開始阻止犯罪的發生。肇事者必須為他們的罪行負責。地檢處發出明確信息追究犯罪責任，罪犯逍遙法外的日子結束了。

除謝安宜以外，麥德誠在第六區市議員的競選中也大幅度領先。兩人對犯罪的強硬態度得到了舊金山選民的認可。截止到13號晚，麥德誠獲得6668張選票，候選人第二名馬宏妮得票5447張。

麥德誠稱，在未來任期內將主要精力會集中在解決街頭犯罪、市場南街吸毒過量和無家者及舊金山住房等問題。

教委徐安截止到13日晚，總計獲得96534張選票，位居第三名，布里德任命的教為黎美兒與李慧文分別位居第二與第一名。徐安在連任競選中強調，有志於服務舊金山教育局、改善教育，什麼都不能動搖她競選連任的決心。她表示，連任教委的優先事項是改善全體學生的學術表現、使學校成為師生身心都更加安全的地方、改善學區的財務狀況及運作。

舊金山目前仍面臨公共安全危機、無家者與教育資源均勻分配等問題。對於溫和派候選人對於政綱的執行力和付諸實踐的能力，選民非常的期待。民眾更期待的是民選官員們以社區為出發點，聽到民聲，並從實際角度出發，建立一個更好的舊金山。

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