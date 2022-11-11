溫和派期中選舉票數領先 反映金山選民價值觀

舊金山選民在選舉結果中，很大部分支持現任舊金山市長布里德的溫和候選人與提案。選民想要一個運作良好的政府，需要可共同合作的政府。(Getty Images)

舊金山 選民8日選舉確認政治中心轉變，很大部分支持現任舊金山市長布里德的溫和候選人與提案，推進她從公共安全到教育 的政治議程。選情結果反映了選民對城市治理的態度，舊金山政治版圖也反映全國趨勢，因為選民更專注在犯罪與無家可歸等議題，轉向右翼。

由於兩次罷免與填補空缺的州議會席位特別選舉，促使布里德有權任命六位官員，這些官員隨後首次參選保住席位。9日開票 結果獲勝或可能得勝的布里德任命候選人，包括地區檢察長、三位教育委員會候選人、一位社區學院董事候選人與一位市議員。

舊金山地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)宣布勝利，儘管仍有10萬選票有待計算，但她仍處於領先地位。

此外，布里德支持八項提案投票、反對六項提案，截至9日，大多數提案都依照她的方向進行。布里德9日在華埠購物支持當地商家，她表示，選舉明顯的勝利，表達選民期望舊金山可以動起來。

選舉初步開票結果也反映YIMBY(Yes in My Back Yard，可以建在我家後院)與科技產業在舊金山力量增長，並顯示溫和派候選人正在吸引舊金山居民。舊金山市長現在也將面臨任期的另一年，她將任職至2025年1月。選民期待她解決開放空間吸毒、用藥過量、降低竊盜犯罪、解決住房與無家可歸危機，並確保學校運作良好。

不過，即使在關鍵辦公室擁有盟友，市長在交付政績成果時、面臨實際障礙。聖瑪麗學院政治科學教授庫克(Corey Cook)表示，市長顯然度過美好的選舉夜，在某種程度上，這是簡單的部分，困難部分則是如何治理政府。

舊金山面臨藥物成癮、無家可歸與心理疾病三方面問題，這些問題導致民眾對街道情況的抱怨，當地官員認為，這些複雜問題也應由城市以外機構協助，包括改變州法與聯邦提供支援。她也須面對市中心發展與大規模科技業裁員問題，這些對城市預算構成長期威脅，代表著削減開支可能即將發生。

舊金山州大政治科學系教授麥克丹尼爾(Jason McDaniel)表示，早期選舉結果確認布里德的溫和價值觀。舊金山大部分選民不支持激進的候選人與政策，並給予市長更多發言權。但是，他認為，市長仍須建立共識、表現良好並取得政績，否則有可能面臨沮喪選民的憤怒，「選民想要一個運作良好的政府，需要可共同合作的政府。」