我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

溫和派期中選舉票數領先 反映金山選民價值觀

編譯組／灣區10日電
舊金山選民在選舉結果中，很大部分支持現任舊金山市長布里德的溫和候選人與提案。選民想要一個運作良好的政府，需要可共同合作的政府。(Getty Images)
舊金山選民在選舉結果中，很大部分支持現任舊金山市長布里德的溫和候選人與提案。選民想要一個運作良好的政府，需要可共同合作的政府。(Getty Images)

舊金山選民8日選舉確認政治中心轉變，很大部分支持現任舊金山市長布里德的溫和候選人與提案，推進她從公共安全到教育的政治議程。選情結果反映了選民對城市治理的態度，舊金山政治版圖也反映全國趨勢，因為選民更專注在犯罪與無家可歸等議題，轉向右翼。

由於兩次罷免與填補空缺的州議會席位特別選舉，促使布里德有權任命六位官員，這些官員隨後首次參選保住席位。9日開票結果獲勝或可能得勝的布里德任命候選人，包括地區檢察長、三位教育委員會候選人、一位社區學院董事候選人與一位市議員。

舊金山地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)宣布勝利，儘管仍有10萬選票有待計算，但她仍處於領先地位。

此外，布里德支持八項提案投票、反對六項提案，截至9日，大多數提案都依照她的方向進行。布里德9日在華埠購物支持當地商家，她表示，選舉明顯的勝利，表達選民期望舊金山可以動起來。

選舉初步開票結果也反映YIMBY(Yes in My Back Yard，可以建在我家後院)與科技產業在舊金山力量增長，並顯示溫和派候選人正在吸引舊金山居民。舊金山市長現在也將面臨任期的另一年，她將任職至2025年1月。選民期待她解決開放空間吸毒、用藥過量、降低竊盜犯罪、解決住房與無家可歸危機，並確保學校運作良好。

不過，即使在關鍵辦公室擁有盟友，市長在交付政績成果時、面臨實際障礙。聖瑪麗學院政治科學教授庫克(Corey Cook)表示，市長顯然度過美好的選舉夜，在某種程度上，這是簡單的部分，困難部分則是如何治理政府。

舊金山面臨藥物成癮、無家可歸與心理疾病三方面問題，這些問題導致民眾對街道情況的抱怨，當地官員認為，這些複雜問題也應由城市以外機構協助，包括改變州法與聯邦提供支援。她也須面對市中心發展與大規模科技業裁員問題，這些對城市預算構成長期威脅，代表著削減開支可能即將發生。

舊金山州大政治科學系教授麥克丹尼爾(Jason McDaniel)表示，早期選舉結果確認布里德的溫和價值觀。舊金山大部分選民不支持激進的候選人與政策，並給予市長更多發言權。但是，他認為，市長仍須建立共識、表現良好並取得政績，否則有可能面臨沮喪選民的憤怒，「選民想要一個運作良好的政府，需要可共同合作的政府。」

舊金山 開票 教育

上一則

慈濟腎友聚會 護理師開講

下一則

聯邦眾議員羅康納 推案降低油價

延伸閱讀

謝安宜宣布勝選後首日訪華埠 稱將繼續猛踩油門落實公安政策

謝安宜宣布勝選後首日訪華埠 稱將繼續猛踩油門落實公安政策
受失言風波衝擊 金山學委開票 徐安暫居第三

受失言風波衝擊 金山學委開票 徐安暫居第三
舊金山2項住房開發提案 尚未決出勝負

舊金山2項住房開發提案 尚未決出勝負
謝安宜提前慶勝選 對手濱崎：不尊重選民

謝安宜提前慶勝選 對手濱崎：不尊重選民
期中選舉／教委徐安得票暫居第3 有望連任

期中選舉／教委徐安得票暫居第3 有望連任

熱門新聞

Meta 執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）於美西時間9日上午11時在臉書上對現任員工直接發表談話。（本報資料照片）

Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室

2022-11-09 15:27
肇事駕駛不顧在過馬路的祖孫，撞擊後還逃逸。（警方提供）

華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車

2022-11-03 19:13
Nelson在網球場上認識後來被捕的兇手貝森（Hasheem Bason）。（電視截圖）

金山牙醫徐麗麗男友 網球場結識兇手

2022-11-06 21:34
Nelson的兒子Byron說，父親善於操控人，是一個有反社會傾向的人，沒有同情心。（電視新聞截圖）

徐麗麗命案 兇嫌兒爆料：父親反社會、劈腿渣男

2022-11-03 02:20
經濟學家認為，儘管推特大規模裁員可能對舊金山經濟不利，但不至於產生立即的影響。（美聯社）

推特大裁員後 實體辦公盼助復甦 學者：金山將來未必悲觀

2022-11-05 14:02
臉書母公司Meta9日表示，將裁減13%、相當於1萬1000多名的員工。 （美聯社）

12家科技公司 今年共裁減數萬員工

2022-11-10 16:42

超人氣

更多 >
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點
世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因