期中選舉／教委徐安得票暫居第3 有望連任

被市長任命的三名教委，徐安（左起）、黎美兒、李慧文，在競選當天一起走進社區拜票。（徐安供圖）

舊金山教育委員的選舉備受關注；在本次期中選舉的決選中，教委徐安的競選結果備受關注，包括今年3月獲市長布里德任命的新教委黎美兒和李慧文，她們必須在11月參選連任，以保留其教委席位。

截至發稿，徐安得5萬040票，得票率18.87%，暫居第三，有望當選。

在徐安的競選活動中，多名亞裔 領袖、華裔家長到場支持，並表示亞裔社區需要像徐安這樣的教委，不為搞政治，只從學生的切身利益出發，服務舊金山學區 。

徐安在連任競選中強調，有志於服務舊金山教育局 、改善教育，什麼都不能動搖她競選連任的決心；徐安的競選連任口號是「請投徐安一票，講原則的教委」。

徐安表示，她連任教委的優先事項是改善全體學生的學術表現、使學校成為師生身心都更加安全的地方、改善學區的財務狀況及運作。

舊金山社區安全委員會主席伍宗德（Dennis Wu）表示，到場支持徐安，是因為舊金山需要一名她這樣的教委，需要一個關心公立學校，關心整理教育與學生成績，且不參與政治鬥爭的教委。他指出，過去太多的學區教委把這一職務當成是他們政治生涯的墊腳石，而不是切身的為孩子們著想。

亞裔學生家長Margaret表示，亞裔非常注重教育。作為一個母親，深覺學區的教育系統需要優秀的領導者，確保父母孩子的聲音被聽到，有好的政策制定者。徐安可以成為亞裔社區教育的代言人，切實的為孩子的利益著想。

今年11月選舉共有6位候選人角逐3個教委席位，包括今年3月獲市長布里德任命的新教委黎美兒和李慧文。三人是接替遭選民罷免的三名前教委。

徐安表示，自己是公立教育的受益者，為感恩回饋公立教育而參與競選；她說，父母來美國是為了讓她接受更好的教育。「當布里德市長讓我有機會成為學校教委成員時，我欣然接受，我想這是一個回饋公共教育的機會，我將全心投身教委工作。」