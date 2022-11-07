多個社區組織、民選官員 支持馬兆明連任市議員

多個社區組織與民選官員，支持馬兆明(後排中)連任競選。（受訪者供圖）

6日為期中選舉 前的最後一個周日。代表舊金山 市性少數社區的老牌組織Harvey Milk Club、白蘭民主黨 協會、華人進步會行動基金、服務業雇員本地1021工會 (SEIU Local 1021)，以及市議會主席第十區市議員華頌善、第一區市議員陳詩敏、前第六區市議員金貞妍，共同為第四區市議員馬兆明站台，支持他連任競選。

Harvey Milk Club 主席懷特（Edward Wright） 表示，要為性少數社區爭取權益，光靠選出一個性少數身分的人選是不足夠的。「住房、氣候變化和經濟是同志社區關心的議題， 馬兆明可以理解我們。他在市府捍衛我們社區的權益，我們也將支持他繼續留在市議會。」

華頌善表示：「舊金山市正面對重要一刻，有各種問題急需處理，我們需要一個團結的市議會，通力合作為市民服務。日落區需要的就是像馬兆明一樣能凝聚共識，團結社區的市議員。期待星期二的選舉後能繼續和他合作，改善民生。」