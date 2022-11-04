D提案支持者批E提案欺詐性宣傳 用誤導言論欺騙選民

D提案支持者抨擊E提案支持者在宣傳中涉嫌欺詐性信息。（記者王子涵／攝影）

有關可負擔住房建造的D提案支持者，3日上午來到華埠 花園角宣傳，抨擊E提案支持者在宣傳中涉嫌欺詐性信息。

華裔民主黨 俱樂部主席關達民（Brian Quan）表示，住房危機是舊金山 所面臨的重大挑戰之一，更是華人社區十分關注的議題。目前高房價導致許多中產家庭被迫搬出舊金山，同時也導致教師緊缺、長者通行時間過長、家庭被迫分隔異地等問題。

他抨擊市議會讓住房危機愈演愈烈，「他們使用誤導、錯誤的言論在華埠社區宣傳E提案，這是對社區嚴重的不敬。欺騙選民，能讓他們繼續保有謀殺可負擔住房項目的權利。」

舊金山市長布里德（London Breed）在過去三年內曾三次向市議會申請將可負擔住房提案列入選票，但在被接連否決後，她與支持者成功收集到8萬個簽名，將D提案寫入11月的選票中。隨後，市議員陳詩敏（Connie Chan）推出E提案，並得到大部分市議會的支持，也進入11月的選票。兩項提案都將大幅度簡化可負擔住房項目的審批程序，但在申請者收入門檻標準，以及可負擔單元最低占比等細節上，存在差異。

D提案支持者譚永豪舉例，D提案要求參與可負擔住房項目的非工會工人可享受等同於工會工人的待遇，「一些移民工人從自由職業開始，他們一開始很難得到工會的認證，而D提案可以幫助他們得到更多工作的機會。」譚永豪說。

對於D提案是有利於豪華公寓項目的批評聲，譚永豪回應，D提案能夠實際產生更多的住房，並且22%的單元是可負擔的。儘管E提案對於可負擔單元的比例要求更高，但是對於開發商來說，那是不划算的，這導致沒有開放商願意建造新的房屋。

截至發稿本報未獲E提案支持者回應。