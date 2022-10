最新調查：灣區收入中位數降幅 全美都會區之冠

最新報告顯示,舊金山灣區收入中位數降幅為全美都會區之冠;所有收入水平居民,都比其他主要人口中心民眾,更可能在短時間內遷移。(Getty Images)

新公布人口普查 報告清楚揭示,灣區 疫情期間人口外移情況:由於富人搬離,灣區收入中位數降幅為全美都會區之冠;目前所有收入水平居民,都比其他主要人口中心民眾,更可能在短時間內遷移。

根據本月公布的人口普查資料,舊金山 都會區家庭收入自2019年下降4.6%至2021年的11萬6005元。舊金山都會區包括舊金山、阿拉米達、康曲科士達、聖馬刁、馬連縣。不過,儘管家庭收入中位數下跌,但仍是所有大型都會區最高地區。聖荷西都會區數據則未包括在其中。

「加州經濟持續研究中心」(Center for Continuing Study of the California Economy)主任李維(Steve Levy)表示,收入降低很大程度導因於遠距工作與高薪灣區科技業人士、搬離到提供不同生活方式的較便宜地區,例如沙加緬度與愛達荷州博伊西(Boise)。

矽谷科技巨頭例如甲骨文、惠普與Tesla,將總部搬到外州,這三家大公司都在疫情期間,將公司總部搬到德州。李維指出,一旦科技界員工不需要在灣區工作或是住在這裡,他們搬家並將收入帶到其他地方,其來有自。

根據人口普查資料,2021年舊金山都會區流失過11萬6000名居民、或占人口2.5%。聖荷西都會區也流失數萬名居民。有更多人搬離、出生人數卻減少、疫情期間死亡人數增加、從其他地點搬來灣區者減少,都是總人口減少因素。

新公布報告並未顯示,富有的灣區居民可能搬到何地。但報告說明,美國南部與西南部許多疫情集中地區、收入中位數飆升。鳳凰城是美國所有主要都會區收入中位數漲幅最大,上漲5.2%至7萬5731元;聖地牙哥增幅2.2%至9萬1003元;亞特蘭大收入中位數上漲2.1%至7萬7589元。

另一項人口普查調查也提供清晰證據,灣區居民比其他大型人口中心民眾、更不滿意他們的居住生活狀況。這項在2021年進行的調查發現,舊金山都會區有7.6%受訪民眾計畫於明年搬到另一個城市,為所有主要都會區比率最高。在包括聖他克拉拉縣與聖比尼度縣(San Benito)在內的聖荷西都會區,有5.9%居民表示計畫搬離。

李維指出,灣區高住房成本是居民想搬走的主因。儘管有些人可能選擇完全放棄在灣區工作生活,高住房成本可能「鼓勵、迫使並激勵」那些無法遠距工作者,搬到中谷或北加州其他便宜城市,長期通勤到灣區工作。

根據房地產分析公司「CoreLogic」數據,灣區8月份獨棟住宅中位數價格為110萬元。儘管近幾個月房價下跌,但飆升的貸款利率導致許多買家無法負擔。根據調查,灣區約有四分之一租屋者,將超過50%收入用於住房支出。