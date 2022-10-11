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AB984法案通過 數位電子車牌 加州開放使用

記者陳懿／綜合報導
由Reviver公司製作的電子車牌，目前加州只有1萬人在使用。（取材自Reviver.com）
由Reviver公司製作的電子車牌，目前加州只有1萬人在使用。（取材自Reviver.com）

討論車輛識別和登記貼紙代替方案的AB 984法案於近日通過後，加州車輛管理局（DMV）將開放所有車主使用電子車牌（digital license plate）。

據悉，融合高科技的車牌在2013年的SB806法案通過後，加州就開始考慮用電子車牌代替鐵製的車牌，但直到2018年能使用高科技車牌的數量仍然有限。

唯一製造並出售電子車牌的公司Reviver表示，目前加州只有1萬人正在使用電子車牌。

AB 984法案於9月29日通過，可望令使用電子車牌的數量增加。原本DMV將使用電子車牌的汽車數量，限制在約17萬5000輛車。未來在加州登記的4000萬輛車的車主，都可以要求擁有電子車牌。

Reviver將電子車牌命名為RPlate，最大的優點就是可以客制銀幕顯示內容。當車子被偷時，電子車牌能顯示「我被偷了」的訊息，同時車牌內還嵌入追蹤器，讓警方在搜尋時更加快速。另一個方便之處是無需每年更換車輛註冊貼紙（Registration Sticker），電子車牌將自動顯示。

RPlate是由電池供電，透過網路連接運行，能夠安裝在任何車輛上。費用採訂閱制，每個月為19.95元。另外一個方案則是提供商業汽車一個月24.95元的硬件連接（A hard-wired RPlate），唯需要專業安裝；透過硬件連接能提供更多遠程訊息處理的功能，並且銀幕光源由背光（backlit）提供，讓車牌在陽光下也依舊清晰。

目前合法使用電子車牌的州包括加州、亞歷桑納州、密西根州，以及德州的商用車輛。其餘有十多州也正在考慮通過使用電子車牌。

加州 汽車 DMV

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