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謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

編譯組／綜合21日電
謝家華遺產律師表示，謝家華生前最後時光因為精神耗弱，受到他人剝削。（Getty Images）
謝家華遺產律師表示，謝家華生前最後時光因為精神耗弱，受到他人剝削。（Getty Images）

前網路鞋商Zappos華裔創辦人謝家華（Tony Hsieh）的律師表示，謝家華生前最後幾個月，生活在一個遭身邊人利用他精神耗弱、趁機剝削他的環境中。

灣區長大的謝家華2020年11月在康乃狄克州一場火災中身亡，享年46歲。由於謝家華沒有設立遺囑，法官2020年12月任命謝家華的父親謝傳剛（Richard Hsieh）和弟弟謝安祖（Andrew Hsieh，音譯）為其遺產特別共同管理人。

針對謝家華前律師普連斯萊拉特（Puoy Premsrirut）為一名債權人索賠所提出的訴訟，代表處理謝家華遺產的律師日前提出了指控。謝家華的遺產律師多次在法庭文件中指出，謝家華在去世前的幾個月中，不具有簽署合約的精神能力。

謝家華律師在9月16日提交給法庭的最新文件中說：「謝家華在他去世的前幾個月裡，精神和身體狀況迅速惡化，出現偏執和妄想症狀，會做出對自己和他人構成危險的行為。因此，他無法對自己的健康和商業事務做出合理的判斷，容易遭人剝削。」

律師指出，上個月提交的一份文件顯示，謝家華的信用額度因為一系列交易暴增至2億5000萬元。這些交易包括支付普連斯萊拉特220萬元、支付一名男子750萬元的「財務諮詢服務費」、支付另一名男子3000萬元的「船屋酒吧和冰雕城堡經營費」，還有以高於市值4000萬元買下Zappos總部物業。

身邊人謀私利、擅自調薪轉款

此外，文件還稱，由於謝家華兩位「知己」，葉康妮（Connie Yeh，音譯）和克麗絲‧嚴（Chrissie Yim，音譯）將自己的薪資提高了一倍，還發給自己大量的獎金，並把錢花在其他計畫上，導致謝家華財產處於嚴重的負現金狀態（negative cash position）。文件指出，有人進入薪資軟體調高了自己的薪資。

謝家華前助理范咪咪（Jennifer "Mimi" Pham，音譯）稱，謝家華立葉康妮為其代理人。先前的媒體報導指出，葉康妮是謝家華的表妹，這項授權從2017年10月開始生效，2030年到期。

律師說：「葉和嚴兩人知道財務狀況的嚴重性，卻利用她們的職位濫權謀取私利，進一步剝削謝家華。在謝家華去世幾個月後，葉和嚴從謝家華的帳戶匯出幾百萬元給自己擁有和管理的實體，兩人都沒有向遺產管理代表透露這些自行支付的款項。事實上，葉和嚴在2020年12月自我付款的時候，她們並沒有任何權力可以使用謝家華的帳戶。」

律師說：「謝家華在去世前幾周，曾因為說自己『正在結晶化』被送到急診室。一直咀嚼著香菸的他當時說，他相信自己身在一個模擬情境中，只是不知道什麼是真實的，什麼是虛假的。」

謝家華2020年11月18日在康乃狄克州這處民宅儲藏室內身亡。（美聯社）
謝家華2020年11月18日在康乃狄克州這處民宅儲藏室內身亡。（美聯社）

謝家華 康乃狄克州 灣區

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