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法庭文件顯示 8歲女童梅森被虐案 阿縣當局難卸責

編譯組／灣區18日電
法庭文件顯示阿拉米達縣兒童與家庭服務局忽略處理梅森被虐案。(警方供圖)
法庭文件顯示阿拉米達縣兒童與家庭服務局忽略處理梅森被虐案。(警方供圖)

根據阿拉米達法庭文件，一名縣府社工2021年2月與穿著新衣裳、手中抱著洋娃哇、當時才7歲大的梅森 (Sophia Mason) 談話時，每當談到她的母親，梅森即口舌僵硬。這名社工心中存疑，將他的觀察記錄下來存檔。根據紀錄，這名當時二年級學生最後終於淚盈滿眶說道：「有人打我」。

法庭資訊顯示，雖然梅森的學校老師、縣府社工、她的親戚，與梅森的小兒科醫師均對阿拉米達縣府兒童與家庭服務局 (Department of Children and Family Services) 提報他們的掛慮，然而這個照顧小兒身心安全的機構一直沒有直接介入，最後連續好幾個月沒有與梅森的親人聯繫。虐待孩童專家指出，縣府兒童與家庭服務局忽略處理梅森所面臨的問題。

2022年3月，警方於一個浴缸中發現梅森的屍體，發現時梅森至少已死亡一個月。警方表示，他們至少花了六個月時間才逮捕到嫌犯，及梅森母親的男友傑克森 (Dhante Jackson) 。警方亦逮捕梅森親生母親強森 (Samantha Johnson) 歸案。兩人均涉嫌虐待梅森。

根據阿拉米達法庭資料，梅森與疼愛她的外祖母希薇亞（Sylvia Johnson）一起生活了七年，2021年1月梅森親生母親出現，要求帶回這個小女兒。梅森親戚指出，強森患有精神疾病、當過妓女。梅森表姊哈利斯（Melissa Harris）說：「強森說她的新男友傑克森想見梅森。」

雖然加州法律規定，照顧孩童安全的政府機構，其檔案內容必須公開透明化，阿拉米達縣兒童與家庭服務局只願意公布十分之一有關照顧梅森的相關文件。該機構助理主任拉佛 (Michelle Love) 堅持不對梅森事件發表任何評論。

法庭文件並顯示，2021年9月30日，凱瑟醫院 (Kaiser Permanente Hospital)醫師對阿拉米達縣府社工指出，梅森背部與右臀部有「可疑性」瘀傷 ，顯然是香菸頭燒傷所致。然而梅森親生母瓊森說，梅森身上瘀傷是冰袋放置過久所造成的。凱瑟醫院醫生不予置信。

聖地牙哥加大法學院提倡兒童法律機構資深顧問郝爾德 (Ed Howard) 說，醫療人士檢查兒童後，提出虐待報告，相關機構沒有繼續追查，這是非常無法讓人接受的職業標準。

根據加州刑法相關規定，社工如發現虐待孩童，或者忽視照顧兒童時，必須馬上通報執法單位。根據法規，社工發現虐待、忽略照顧孩童情況時，必須於36小時內對執法單位發送書面報告。

專家表示，梅森案充分顯示保持紀錄過程鬆散。相關機構處理有關虐待或忽略照顧未成年問題最重要的步驟就是紀錄與決定程序，如果沒有完整的紀錄與決定程序，新進社工很難掌握情況，發揮有效作用。

加州 哈利 聖地牙哥

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