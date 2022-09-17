北加福智企業營 陳傳南談人生抉擇

北加福智基金會企業營恢復實體舉行，蔬食教父分享飲食改變。左二為陳傳南。（記者李榮／攝影）

北加 福智基金會自2015年來，定期舉辦「企業人士生命成長營」(簡稱企業營)，2020年因疫情暫停舉辦一次，去年則改為線上舉行。北加福智基金會宣布，今年的企業營將恢復實體舉行，希望透過營隊的平台，大家互相分享面對工作與職場壓力的方法。另外，營隊也邀請有國際蔬食教父之稱的柏克萊加大 博士塔托（Dr. Will Tuttle），分享「和平飲食」的方式。

企業營由北加福智基金會企業部主任、創意電子北美負責人陳傳南負責。今年企業營的第一堂課，就將與大家一起觀看並探討台灣知名的健檢中心「聯安健診集團」創辦人李文雄的故事與心路歷程，「跟隨李文雄先生的生命軌跡，一起審視與思考生命的人生抉擇。」

基金會表示，企業營的反響向來非常好。自2015年開辦至今，已有超過500位學員參加，學員來自灣區各行各業的華人菁英，其中包含科技、教育、醫療、財務等。今年推出的主題是「跨越障礙，翻轉人生」、「期盼與更好的自己相遇」。希望大家能透過一日的營隊，能帶領企業人士共同開發思維，跨越眼前的障礙、進而開拓視野、提升事業和生命的高度。

軟體工程師鄭景仁表示，企業營就像是一堂課的入門，讓自己學會如何用更好的心理素質，來面對工作和職場帶來的壓力。過往的學員、資深軔件工程師劉坤穎分享，他從營隊學習到在職場上和同事意見不合的時候，應該用不一樣的角度去分析問題，試著去傾聽別人的聲音，而不是一味讓別人接受自己的看法。資深學員產品設計高階主管陳博濤也強調，「來到企業營之後，才看到原來很多事情會發生，自己才是觸發事情的源頭。想要讓事情變得更好，是要從自己的改變做起。」

北加福智介紹，為了因應不同背景學員的需求，今年的企業營推出多元化的講師團，包括著名加州柏克萊加大教育博士，有國際蔬食教父之稱的暢銷書「和平飲食」作者塔托博士現身說法，分享飲食與心靈蛻變之旅，一起療癒自己與地球。

其他講員包括：曾任福智僧團住持的如證和尚，以及屋崙華埠商會執行主任、灣區淨塑達人陳巧倫（Jessica Chen）。另外，任職於Western Digital資深軟件固件工程師李曉穎、加州大學 癌症協會（UC Cancer Consortium ）主任吳哲蓉（Jessica Wu）等人也會分享經驗。

基金會表示，企業營今年選在北加福智基金會（1338 Ridder Park Dr, San Jose, CA 95131）舉行，詳情可上網：https://tinyurl.com/BWElitesCampHome