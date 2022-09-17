我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

北加福智企業營 陳傳南談人生抉擇

記者李榮／聖荷西報導
北加福智基金會企業營恢復實體舉行，蔬食教父分享飲食改變。左二為陳傳南。（記者李榮／攝影）
北加福智基金會企業營恢復實體舉行，蔬食教父分享飲食改變。左二為陳傳南。（記者李榮／攝影）

北加福智基金會自2015年來，定期舉辦「企業人士生命成長營」(簡稱企業營)，2020年因疫情暫停舉辦一次，去年則改為線上舉行。北加福智基金會宣布，今年的企業營將恢復實體舉行，希望透過營隊的平台，大家互相分享面對工作與職場壓力的方法。另外，營隊也邀請有國際蔬食教父之稱的柏克萊加大博士塔托（Dr. Will Tuttle），分享「和平飲食」的方式。

企業營由北加福智基金會企業部主任、創意電子北美負責人陳傳南負責。今年企業營的第一堂課，就將與大家一起觀看並探討台灣知名的健檢中心「聯安健診集團」創辦人李文雄的故事與心路歷程，「跟隨李文雄先生的生命軌跡，一起審視與思考生命的人生抉擇。」

基金會表示，企業營的反響向來非常好。自2015年開辦至今，已有超過500位學員參加，學員來自灣區各行各業的華人菁英，其中包含科技、教育、醫療、財務等。今年推出的主題是「跨越障礙，翻轉人生」、「期盼與更好的自己相遇」。希望大家能透過一日的營隊，能帶領企業人士共同開發思維，跨越眼前的障礙、進而開拓視野、提升事業和生命的高度。

軟體工程師鄭景仁表示，企業營就像是一堂課的入門，讓自己學會如何用更好的心理素質，來面對工作和職場帶來的壓力。過往的學員、資深軔件工程師劉坤穎分享，他從營隊學習到在職場上和同事意見不合的時候，應該用不一樣的角度去分析問題，試著去傾聽別人的聲音，而不是一味讓別人接受自己的看法。資深學員產品設計高階主管陳博濤也強調，「來到企業營之後，才看到原來很多事情會發生，自己才是觸發事情的源頭。想要讓事情變得更好，是要從自己的改變做起。」

北加福智介紹，為了因應不同背景學員的需求，今年的企業營推出多元化的講師團，包括著名加州柏克萊加大教育博士，有國際蔬食教父之稱的暢銷書「和平飲食」作者塔托博士現身說法，分享飲食與心靈蛻變之旅，一起療癒自己與地球。

其他講員包括：曾任福智僧團住持的如證和尚，以及屋崙華埠商會執行主任、灣區淨塑達人陳巧倫（Jessica Chen）。另外，任職於Western Digital資深軟件固件工程師李曉穎、加州大學癌症協會（UC Cancer Consortium ）主任吳哲蓉（Jessica Wu）等人也會分享經驗。

基金會表示，企業營今年選在北加福智基金會（1338 Ridder Park Dr, San Jose, CA 95131）舉行，詳情可上網：https://tinyurl.com/BWElitesCampHome

北加 柏克萊加大 加州大學

上一則

打造抗旱庭院 用水更有效率

下一則

美國獎學金夢想獎開放申請 本報贊助

延伸閱讀

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪
中華文化學校暑期營隊 重逢日相見歡

中華文化學校暑期營隊 重逢日相見歡
北加州中文學校聯合會 幫助推動僑教

北加州中文學校聯合會 幫助推動僑教
張亞中將訪灣區 宣揚孫文理念

張亞中將訪灣區 宣揚孫文理念
經歷縮水式通膨 百萬售價屋 灣區買到面積最小

經歷縮水式通膨 百萬售價屋 灣區買到面積最小

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17
一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

2022-09-16 14:12
都布林越裔夫婦遭行刑式槍殺，嫌犯阿拉米達縣警威廉斯被控兩項謀殺罪。(美聯社)

越裔夫婦遭行刑式槍殺 嫌犯與一被害人約會 

2022-09-10 02:16
薛乃莊鼓勵居民將庭院改造成耐旱的植物造景。（記者李榮／翻攝）

加州乾旱 水利委員：節水不是不沖馬桶少洗澡

2022-09-16 19:34

北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

2022-09-15 02:18

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬