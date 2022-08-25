第13屆華埠音樂節 8/27花園角登場

中華文化中心執行總監梁凱欣（左起）、華裔表演者徐莊捷、莊小玲、歌舞節目策畫人Janet Chan，共同參加音樂節推廣宣傳。（記者王子涵╱攝影）

由舊金山中華文化中心承辦的第13屆「華埠 音樂節」將於本周六（27日）在花園角廣場上演，本次活動的主題是「未來」，代表了華埠對一個更包容和樂觀的未來的憧憬。不同風格的藝術家和音樂家將從當天上午11時起開始表演，演出一直延續到下午5時，活動更設有多項親子活動，如藝術工作坊、兒童遊戲等。

中華文化中心執行總監梁凱欣、歌舞節目策畫人Janet Chan以及演員代表，24日在花園角廣場為周末的活動作推廣宣傳，希望市民來到華埠共歌共舞，支持當地小商業。

梁凱欣表示，華埠音樂節的舉辦是為了將藝術帶入華埠日常生活的各個角落，她歡迎社區裡的每一個人來分享這份安穩和快樂。梁凱欣說：「這也是華埠音樂節首次與中秋慶會共同舉辦，所以我要歡迎所有人來到華埠共度這歡慶的一天。」

本次音樂節邀請到格萊美獲獎者Christian Tumalan，他所帶來的拉丁爵士三重唱（Latin Jazz Trio）將作為開場表演。同時，來自中國、日本 、非洲、拉丁美洲、美國的表演者將呈現出不同年代、不同風格的表演。節目策畫人Janet Chan表示，能在華埠匯集到這麼一批人，是我們的榮幸。她說：「既有古典風，亦有現代風。如此出色的陣容，一定會令今年的音樂節別樣精彩。」

根據節目單，演出內容包括由舞獅、薩克斯吹奏、爵士樂 、搖滾樂、日本太鼓表演等。

Janet Chan介紹到，音樂節在因疫情停辦兩年後，這將是中華文化中心最精彩的活動之一。

華裔表演者莊小玲，及其女兒徐莊捷在推廣活動現場還演唱了歌曲「瀟灑走一回」，以及德文歌劇。莊小玲表示，音樂是跨文化的，是人類共通的語言。