聖他克拉拉縣試點 將月撥千元給遊民高中生

聖他克拉拉縣將為無家可歸高中生推出基本收入計畫。(聖縣政府官方臉書)

聖他克拉拉縣議會日前一致通過，將於近期設置試點計畫，提供無家可歸高中生財務支援。自2023年4月至8月，計畫每月將無條件提供就讀高中最後一年的遊民 學生1000元基本收入，協助緩解他們過渡進入到更高等教育或工作機會的壓力。

這項提案由聖縣議員艾倫伯格(Susan Ellenberg)提出，將州參議員柯提斯(Sen. Dave Cortese)所提但並未通過的參議院法案1341(Senate Bill 1341)本地化。若通過，這項於今年2月提出法案，將提供無家可歸青少年在就讀高中最後5個月的財務支援。

提案期望，防止加州 1萬5000名無家可歸高中生，在沒有獲得適當財務資源情況下，進一步陷入貧困。柯提斯稱其為「夏天融化」(summer melt)。柯提斯聲明表示，提案將使聖他克拉拉縣成為加州第一個拒絕讓高中準畢業生無家可歸的縣。他感謝艾倫伯格推動提案向前發展，縣議會通過支持學生度過這個關鍵過渡期。

柯提斯是前聖縣議員，之前曾於2020年6月為離開寄養照護地點的年輕人、設置聖縣基本收入計畫，最近由縣議會更新延長至2023年。根據聖縣政府數據，2020-21學年度約有2500名學生面臨無家可歸問題。

艾倫伯格表示，試點計畫為聖縣提供機會，不僅可為有需要年輕人提供自我提升計畫。她相信，有保障的收入是社會安全福利 、兒童勞工法、每周工作40個小時等保護法規的延伸。

計畫將為聖他克拉拉縣年輕人提供完全靈活資源，讓他們在過渡與成長期間，以最合適方法運用資源。從住房到整體福利，有保障的基本收入，將可減少居民生活起伏波動並提供穩定性。