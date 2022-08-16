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金山市大華埠校區重開 播放「粵語」紀錄片

記者李怡／舊金山報導
舊金山市立大學華埠校區重新開放，全部課程對市民免費。（受訪者供圖）
舊金山市立大學華埠校區重新開放，全部課程對市民免費。（受訪者供圖）

舊金山市立大學華埠校區（City College Chinatown Campus）15日宣布全面向社區開放，並在當晚舉辦了「生活詞典：粵語」的紀錄片放映，以慶祝自疫情大流行以來校園重新開放。華埠校區位於科尼街808號（808 Kearny Street），自成立以來一直為華埠社區提供便利和機會，以提高民眾的英語水平，學習烹飪等職業技能，並提供轉入四年制大學的學分修習。

舊金山市立大學校董王兆倫（Alan Wong）組織了這次紀錄片的放映。他表示，這部關於粵語之美的特別紀錄片的放映，標誌著舊金山市立大學華埠校區的全面重新開放。我們已準備好了繼續為社區服務，幫助民眾找工作、上大學或提高英語水平。歡迎報名參加，舊金山居民上全部課程皆為免費。

2022年1月，市立大學董事會一致通過了王兆倫的提議，挽救市立大學的粵語課程。該決議要求制定粵語證書課程，並將市立大學的粵語課程學分轉移到加州大學。在慶典上，王兆倫提供了有關決議拯救粵語課程進展的最新情況。

王兆倫表示，決議通過之後，實現這一目標還需要些時間。目前，他們正在創建一個包括9個單元的粵語證書課程，舊金山市立大學學生需要選修一系列粵語課程才能達到要求。然而，當地9單元證書只是第一步，因為它只會在市立大學得到認可。我們的最終目標是開發一個16單元的粵語證書課程，課程學分可轉移到加大。16個單元的粵語課程需要一些時間來開發。

「粵語」是一部受市立大學拯救粵語運動啟發的短紀錄片。這部由柏克萊加大新聞研究生院學生Laura Garber和 Wangyuxuan Xu拍攝的紀錄片探討了粵語在美國的起源、對抗亞洲仇恨的努力以及拯救市立大學粵語課程的運動。

紀錄片聯合製片人Laura Garber說，她喜歡學習語言的獨特性和美感，當她聽說在市立大學有拯救粵語課程計畫時，引起她的興趣去進一步探索和了解粵語對舊金山社區的文化、歷史和安全的重要性，製作這部紀錄片就是為了與大家分享粵語的美麗和實用性。

了解更多市立大學華埠校區的課程，請登錄https://www.ccsf.edu/。

舊金山市立大學華埠校區重新開放，全部課程對市民免費。（受訪者供圖）
舊金山市立大學華埠校區重新開放，全部課程對市民免費。（受訪者供圖）

舊金山 華埠 柏克萊加大

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