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灣區全美珠算比賽拚戰激烈 E組閃算冠軍戰 經過10輪平手才分勝負

記者熊移山/ 密爾比達市報導
E組參賽者全體合影，閃算及念算冠軍由來自紐約的Andrew Kojima奪得，紙算冠軍獎盃則留由灣區，由就讀Harker 11年級的葛傑明獲得。(記者熊移山╱攝影)
E組參賽者全體合影，閃算及念算冠軍由來自紐約的Andrew Kojima奪得，紙算冠軍獎盃則留由灣區，由就讀Harker 11年級的葛傑明獲得。(記者熊移山╱攝影)

灣區中華實用珠算學會與美國珠算教育聯盟（League for Soroban Education of America） 協會，日前在南灣文教中心舉辦珠心算比賽，有來自紐約、洛杉磯、西雅圖、俄勒岡、加拿大及灣區等約90名學生參加。比賽內容有心算、閃算及唸算等項目，中華實用珠算學會會長許錦慧(Jin Hwei Chen) 表示，比賽的目地是在啓發幼童的智力、宏掦中華文化，也藉此切磋彼此珠算技能。

比賽分Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五組和三大類，每一組代表兩個年級，畫面上就是Ａ組是國小 ...
比賽分Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五組和三大類，每一組代表兩個年級，畫面上就是Ａ組是國小 1、2年級生在做紙算。(記者熊移山╱攝影)

比賽分Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五組和三大類，每一組代表兩個年級。比如說Ａ組是國小 1、2年級，B組是3、4年級以此類推。三大類則分別是紙算（Comprehension)、閃算（Anzan flash)以及念算 (Oral dictation)。

紙算比賽共3份試題內容包含加減乘除，選手必須在5分鐘內盡力完成答案，最後會以答對題數的比率決定成績。接下來的閃算，就是在大屏幕上依照選手組別播放試題，在短時間內選手必須將播放的數字相加得出答案。在Ｅ組的試題中，3到4秒之間就會有10組左右、2位或3位數字跳出，像記者的程度最多只能看清數字，但現場選手在數跳動結束後就能得出答案。最後一項就是唸算，也就是裁判快速唸出題目，選手立即用算盤計算出答案，題目也是依組別不同難易度不同，到了Ｅ組的題目都是百萬甚至億的數字的加減，難度非常高。

賽後全體監考老師在金山文教中心留影。(記者熊移山╱攝影)
賽後全體監考老師在金山文教中心留影。(記者熊移山╱攝影)

美國珠算教育聯盟協會會長矢吹新一（ Shinichi Yabuki） 表示，他四十多年的教學經驗發現，學珠心算的小孩除了在計算的速度超過一般同齡小孩，長期培養的專注力也會讓他們在其它學科上有好的表現。如果實際看過他們的比賽就可以發現在學生在做題時，絕對是全心投入，特別參加這類比賽還能訓練孩子的抗壓力，一舉數得。

最後壓軸是分組決賽，其中Ｅ組的閃算，最後兩人經過10輪平手才分出勝負，冠軍由來自紐約的Andrew Kojima奪得，他同時也拿下Ｅ組唸算冠軍。至於Ｅ組紙算冠軍獎盃則留由灣區，由就讀Harker 11年級的葛傑明獲得。這次的比賽是停辦3年後第一次實體比賽，同時也是協會成立30年週年慶．主辦單位也在賽後立即頒獎，並且頒發給即將進入大學的四位學員500元獎學金。

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